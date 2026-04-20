Lažni kirurg mora v arest! Med ogoljufanimi tudi smučarski šampion Bojan Križaj

»ZAVEDAM SE, DA SEM S TEM PRIZADEL VELIKO LJUDI«

Izdajal se je tudi za dediča in tajnega agenta s povezavami v Vatikanu in z mafijo.

Ko je ljubljanska okrožna sodnica Neva Bizjak prejela 100 strani dolgo obtožnico zoper Saška Morellija in Simona Wachtarja, je bila šokirana. »A ko sem šla zadevo natančno prebrat, sem si iskreno rekla, pa saj to ne more biti res. Pa je. Zadeva se bere kot napet kriminalni roman, a vendar ni,« je poudarila. V primeru Morellija gre za izredno specializiranega goljufa, o katerem bi lahko, če bi Slovenci imeli svoj Netflix, brez težav posneli igrano serijo. Tako v Sloveniji kot v Švici je deloval od septembra 2016 do avgusta 2023. »Vse od leta 1998 je vaše življenje prežeto z izvrševanjem ...