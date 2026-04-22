Lažni dobiček, prava izguba: ženska na območju Goriške ostala brez več tisoč evrov

Galerija
Policisti Policijske postaje Nova Gorica so včeraj obravnavali spletno goljufijo na območju Goriške, v kateri je neznani storilec oškodoval fizično osebo. Storilec je oškodovanko poklical po telefonu in se lažno predstavil kot zastopnik podjetja za trgovanje s kriptovalutami. Zavajal jo je z navedbami, da jo na njenem računu čaka več tisoč evrov dobička, čeprav oškodovanka pri tem podjetju nikoli ni imela odprtega računa.
Z lažnimi obljubami je pridobil njeno zaupanje in jo prepričal, da na mobilni telefon namesti določeno aplikacijo. S tem mu je omogočila dostop do svojih podatkov, kar je storilec izkoristil in z njenega bančnega računa odtujil več tisoč evrov.
Policisti primer še preiskujejo in zbirajo obvestila o storilcu.
Policija opozarja, naj občani ne nasedajo tovrstnim prevaram:
Če posumite na prevaro, takoj prekinite komunikacijo in pokličite policijo na številko 113 ali se obrnite na najbližjo policijsko postajo. V primeru oškodovanja zberite vso dokumentacijo (sporočila, podatke o transakcijah, telefonske številke, e-naslove), saj lahko pomaga pri izsleditvi storilcev.