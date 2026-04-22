Lažni dobiček, prava izguba: ženska na območju Goriške ostala brez več tisoč evrov

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so včeraj obravnavali spletno goljufijo na območju Goriške, v kateri je neznani storilec oškodoval fizično osebo. Storilec je oškodovanko poklical po telefonu in se lažno predstavil kot zastopnik podjetja za trgovanje s kriptovalutami. Zavajal jo je z navedbami, da jo na njenem računu čaka več tisoč evrov dobička, čeprav oškodovanka pri tem podjetju nikoli ni imela odprtega računa.

Z lažnimi obljubami je pridobil njeno zaupanje in jo prepričal, da na mobilni telefon namesti določeno aplikacijo. S tem mu je omogočila dostop do svojih podatkov, kar je storilec izkoristil in z njenega bančnega računa odtujil več tisoč evrov.

Policisti primer še preiskujejo in zbirajo obvestila o storilcu.

Policija opozarja, naj občani ne nasedajo tovrstnim prevaram:

ne zaupajte neznanim klicateljem, ki obljubljajo hiter in visok zaslužek,

nikoli ne posredujte osebnih in bančnih podatkov nepreverjenim osebam,

ne nameščajte aplikacij po navodilih neznancev,

nikomur ne omogočajte dostopa do svojega telefona ali spletne banke,

bodite pozorni na klice, SMS-sporočila ali sporočila na družbenih omrežjih.

Če posumite na prevaro, takoj prekinite komunikacijo in pokličite policijo na številko 113 ali se obrnite na najbližjo policijsko postajo. V primeru oškodovanja zberite vso dokumentacijo (sporočila, podatke o transakcijah, telefonske številke, e-naslove), saj lahko pomaga pri izsleditvi storilcev.