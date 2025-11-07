Lažni klic sredi noči dvignil 15 gasilcev: če prizna, pol leta aresta

S ŠTIRIMI GASILSKIMI VOZILI

»Ne verjamem, da sem klical,« je na sodišču dejal Darjan Hudorovac z Otočca.

Ob klicu gasilci, katerih prvo vodilo je pomagati sočloveku, nemudoma odhitijo na pomoč. No, na Dolenjskem jih ob takšnem klicu nekoliko najeda črv dvoma. Velikokrat se je namreč že zgodilo, da so posredovali, ker je bilo nekomu dolgčas in je, tako, za zabavo, prijavil požar, ki ga ni bilo, ali pa so bili reševalci v romskih naseljih deležni vse prej kot dobrodošlega sprejema v obliki kamenjanja. A ker kljub takšnim nagajanjem še vedno obstaja velika verjetnost, da se je res kaj zgodilo, odhitijo, kamor jih pokličejo. Šestindvajsetega avgusta 2023 pet minut pred polnočjo je zazvonil telefon ...