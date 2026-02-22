Lažni kripto posrednik z Jeseničanom: ostal je brez 30.000 evrov

Jeseniški policisti so v soboto prejeli prijavo oškodovanca o spletni goljufiji. Storilec, ki se je pretvarjal za zastopnika ene od platform za kriptovalute, je občana ogoljufal za okoli 30.000 evrov, so sporočili iz Policijske uprave Kranj. Oškodovanec je sledil navodilom goljufa in mu omogočil dostop do bančnih računov, s katerih si je nato storilec v več transakcijah prilastil za okoli 30.000 evrov.

Policisti zbirajo obvestila o dejanju in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Kaj opozarja policija?

Na kranjski policijski upravi so ob tem spomnili, da policija v zadnjem obdobju obravnava večje število različnih spletnih goljufij, ki se začnejo s klici lažnih trgovcev s kriptovalutami. Imetnike bančnih računov zato znova pozivajo, naj ne nasedajo takšnim klicateljem in naj obenem ne potrjujejo nobenih povezav, ki jih dobijo po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočil ter neznancem ne dajejo nobenih osebnih podatkov, kaj šele bančnih.

Ob morebitnem oškodovanju občanom svetujejo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP-številke) in oškodovanje takoj prijavijo policiji. Prav tako naj o morebitni zlorabi nemudoma obvestijo svojo banko.