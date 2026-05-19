NE NASEDAJTE!

Lažni policisti pobrali denar več Štajercem

Pristojni opozarjajo na prevare, spletni goljufi so že oškodovali več ljudi.
Policisti s kršitelji ne komunicirajo prek SMS-sporočil. FOTO: Leon Vidic
Seveda gre za prevaro. FOTO: Policija
Če dobite SMS, ga izbrišite. FOTO: Policija
Ju. P., O. B.
 19. 5. 2026 | 05:13
V teh dneh policisti opozarjajo na še eno v vrsti prevar, s katerimi se želijo spletni goljufi dokopati do vašega denarja. Že prejšnji teden, 14. maja, so bili obveščeni, da posamezniki prejemajo sumljiva SMS-sporočila, v katerih jih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku in jih napoti na prijavo na določeno spletno stran. Kot so sporočili z Generalne policijske uprave, je SMS-sporočilo običajno poslano iz tujine, kar je razvidno tudi iz telefonske številke.

2900 EVROV so ukradli Mariborčanu, ki je nasedel.

Policija opozarja, da gre za lažna sporočila, katerih avtor ni slovenska policija. Slovenska policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov seveda nikoli ne obvešča na takšen način, prek SMS-sporočil. »Tovrstna lažna SMS-sporočila so običajno poslana z namenom, da se prejemniki prijavijo v lažne spletne strani, na lažne račune vplačajo določene zneske ali pa storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Na podlagi tega lahko v nadaljevanju pride do oškodovanja prejemnikov sporočil,« smo izvedeli. Prejemnikom takšnih SMS-obvestil svetujejo, da se nanje ne odzivajo, na ponujena spletna mesta ne vpisujejo nobenih osebnih ali bančnih podatkov, SMS-obvestilo pa izbrišejo. »Če je že prišlo do oškodovanja, lahko zadevo prijavijo na najbližji policijski postaji ali elektronsko prek e-naznanila kaznivega dejanja,« so pojasnili.

V primeru vpisa podatkov jih napadalci takoj zlorabijo za nakupe v večjih zneskih.

Na »izredno obsežen phishing napad prek lažnih SMS in iMesssage sporočil« opozarja tudi Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT. Prejemnike ne nagovarjajo le v imenu slovenske policije, temveč tudi z ministrstva za notranje zadeve. »Povezave v lažnih sporočilih vodijo na spletne strani, ki zahtevajo vpis registrske številke. Ne glede na to, katero številko vpišete, vam spletna stran javi, da je bilo vaše vozilo posneto pri cestnoprometnem prekršku in da morate plačati kazen v višini 39 evrov. Za plačilo kazni je treba vpisati podatke o plačilni kartici. V primeru vpisa teh podatkov napadalci takoj zlorabijo te podatke za nakupe v večjih zneskih na različnih spletnih straneh,« so pojasnili.

Prevara je očitno dovolj prepričljiva, da ji je nekaj posameznikov nasedlo. Kot smo izvedeli, so mariborski policisti prejeli več klicev občanov o prejetih SMS-sporočilih, Mariborčanka pa se je odzvala, vpisala bančne podatke, nakar je z njenega transakcijskega računa izginilo dobrih 600 evrov. V drugem primeru je Mariborčan ostal brez 2900 evrov, ženska iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policisti tako znova opozarjajo ljudi, naj ne nasedajo tovrstnim sporočilom in na njih ne reagirajo.

