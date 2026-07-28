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Lažni poplavni zahtevki: podjetja v Savinjski dolini skušala izsiliti dva milijona evrov

Kriminalistom je na podlagi zbranih dokazov osumljenim petim pravnim in sedmim fizičnim osebam uspelo dokazati 20 kaznivih dejanj.
Simbolična fotografija FOTO: Love Portrait And Love The World Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija FOTO: Love Portrait And Love The World Getty Images/istockphoto
STA, N. P.
 28. 7. 2026 | 14:19
1:58
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Celjski kriminalisti so ugotovili, da je več poslovnih subjektov z območja Savinjske doline neopravičeno pridobilo oz. poskušalo pridobiti izplačilo odškodnine z naslova škode, ki so jo povzročile obsežne poplave avgusta 2023. Škoda je znašala več kot dva milijona evrov, so sporočili iz policije. Celjski kriminalisti so v okviru preiskave, ki so jo začeli leta 2025 na podlagi ugotovitev takratnega ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ugotovili, da so predstavniki treh pravnih oseb in dveh samostojnih podjetnikov z območja Savinjske doline v zahtevkih ministrstvu naznanili škodo zaradi uničene opreme, strojev, zalog in izpada prihodka. Škoda je po njihovem znašala več kot dva milijona evrov. Ministrstvo jim je 10 odstotkov navedene zahteve izplačalo kot predplačilo, razliko pa zadržalo do zaključka postopka, so v sporočilu za javnost zapisali na Policijski upravi (PU) Celje.

Kriminalistom je na podlagi zbranih dokazov osumljenim petim pravnim in sedmim fizičnim osebam uspelo dokazati 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in ponarejanja listin, ki so bila storjena v sostorilstvu in s pomočjo zapriseženega sodnega cenilca. Slednji je izdelal cenitev škode, na podlagi katere so osumljeni zahtevali njeno povračilo. Na policiji so zoper osumljene podali kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo. Za storjeno jim grozi zaporna kazen od enega do osmih let. 

Kot so še zapisali na PU Celje, zaradi ugotovitev kriminalistov in podane kazenske ovadbe ministrstvo osumljenim ni izplačalo razlike med že izplačano akontacijo in zahtevanim zneskom, kar znaša okoli dva milijona evrov.

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