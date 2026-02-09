Lažni računi in gotovina v žepu

Novomeški kriminalisti so na krško okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper osumljenca z območja PU Novo mesto zaradi utemeljenega suma, da je storil kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in več kot 50 kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

Med obsežno kriminalistično preiskavo so opravili več hišnih preiskav. »Z analizo zasežene dokumentacije in elektronskih podatkov so kriminalisti ugotovili, da je osumljeni kot lastnik in direktor gradbene družbe z namenom, da sebi pridobi protipravno premoženjsko korist, zlorabil svoj položaj. Za opravljena gradbena dela je kupcem izstavil prek 50 prirejenih računov nižje vrednosti, medtem ko je za preostali del od njih prevzel gotovino, s čimer si je v obdobju štirih let pridobil za več kot 50.000 evrov gotovine, s katero je prosto razpolagal,« pojasnjujejo na novomeški policijski upravi.

Ovadili so ga zaradi zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in več kot 50 kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

Lažne račune je nato zavedel v poslovne evidence družbe, knjigo izdanih računov in posledično obračune DDV, ki jih mora voditi na podlagi zakona in so pomembne za poslovni promet ter podlaga za davčni nadzor, s čimer je storil več kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Z računa družbe je plačeval račune, ki se nanašajo na zasebno življenje, s čimer si je dodatno pridobil premoženjsko korist v višini čez 25.000 evrov. Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1 je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, medtem ko je za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenje poslovnih listin po členu 235 KZ-1 predpisana kazen zapora do dveh let, so spomnili na novomeški policijski upravi. Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Krškem.