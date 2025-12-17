Le kaj mu je bilo, da se je spravil na meteorološko postajo v Brdih?

V torek popoldne so policisti PU Nova Gorica prejeli obvestilo o poškodovanju meteorološke postaje na območju naselja Plešivo v Goriških Brdih.

Škode za okoli 3500 evrov

Po sedaj zbranih podatkih je neznani storilec v prvi polovici novembra na omenjeni meteorološki postaji na neznan način poškodoval merilnike in senzorje ter potrgal kable. S tem je storilec občino Brda oškodoval za okoli 3500 evrov. O kaznivem dejanju so policisti obvestili tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Okoliščine kaznivega dejanja Policija še preiskuje.