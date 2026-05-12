Le kuhar in ne terorist? Iračan Rašid na ljubljanskem sodišču zaradi eksplozivne naprave

ZANIKA, DA JE BIL ČLAN ISLAMSKE DRŽAVE

Pričala tudi agenta FBI, ki sta v Iraku iskala člane Islamske države.

Pred skoraj 21 leti, 21. junija 2005, so v iraški provinci Salah Ad Din tedanje koalicijske sile na improviziranem eksplozivnem sredstvu našle prstne odtise Aršada Khamisa Hamdanija Aziza. Šlo je za brezžično telefonsko bazno postajo dolgega dosega, doma narejeno vezje, stikalo, matično ploščo, plastični ovoj, 12-voltno baterijo, trak, žico in papir. Najdba njegovih prstnih odtisov je še danes aktualna, in to ne v Iraku ali Združenih državah Amerike, ki so takrat vodile vojno proti zloglasni Islamski državi (IS), temveč v Sloveniji. Na ljubljanskem okrožnem sodišču gre počasi h koncu sojenje ...