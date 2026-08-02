  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODLOČITEV SODIŠČA

Lepotni poseg ji je uničil življenje, zato je kliniko tožila za 300.000 evrov

Po ugotovitvah sodišča najbolj verjeten vzrok za okvaro živca proces brazgotinjenja.
Trdila je, da je med operacijo zdavnik prerezal živec obračalke glave. Simbolična fotografija. FOTO: Hbrh Getty Images
Trdila je, da je med operacijo zdavnik prerezal živec obračalke glave. Simbolična fotografija. FOTO: Hbrh Getty Images
I. R.
 2. 8. 2026 | 06:05
3:25
A+A-

Ker ženska ni bila zadovoljna s svojim videzom, se je odločila za lepotni poseg. A ta se ni iztekel po pričakovanjih. Po operaciji so ji namreč zaradi poškodbe živca ostale posledice, zato je na sodišču uveljavljala odškodnino zaradi domnevne medicinske napake. Kot je trdila v tožbi, je ob operaciji decembra 2015 prišlo do poškodbe 11. možganskega živca s prerezanjem sternokleidomastoidne mišice (mišica obračalka glave). Zatrjevala je tudi kršitev pojasnilne dolžnosti, češ da za lepotno operacijo obraza ni podala soglasja oziroma ni podpisala soglasja za celoten face lifting, saj da se je strinjala le z liposukcijo podbradka, o tveganjih pa da ni bila poučena.

Zaradi strokovne napake in pomanjkljive pojasnilne dolžnosti, navaja, še vedno trpi zelo hude bolečine, ki rezultirajo v izgubah zavesti, jemanju analgetikov, obiskih zdravnikov in fizioterapije. Njena zunanjost je spremenjena (ena rama je nižja od druge, spremenjena je obrazna mimika, videz pa nesimetričen), ne živi več normalno, temveč v stalni negotovosti pred slabšanjem stanja in novimi posegi.

Sodišče prve stopnje je zaslišalo tožnico in njenega nekdanjega moža, zakonitega zastopnika tožene zasebne zdravstvene ustanove, operaterja in lastnika klinike, pridobilo pisno mnenje izvedenca plastične kirurgije z dopolnitvijo in zaslišanjem izvedenca ter nato zavrnilo tožbeni zahtevek za plačilo 300.000 evrov. Po ugotovitvah sodišča prve stopnje je najbolj verjeten vzrok za okvaro živca proces brazgotinjenja. To je na podlagi mnenja izvedenca ugotovilo, da je do delne (blage) poškodbe 11. možganskega živca prišlo v procesu brazgotinjenja tkiva (po posegu), in ne pri manipulaciji s kirurškim orodjem ali nepravilnim rezom operaterja (kot je trdila tožnica), tako da gre za zaplet pri zdravljenju in ne strokovno napako.

Soglasje je podpisala. FOTO: Mangostar_studio Getty Images/istockphoto
Soglasje je podpisala. FOTO: Mangostar_studio Getty Images/istockphoto

Glede pojasnilne dolžnosti pa je ugotovilo, da je bila ta opravljena pravilno, in sicer ustno ob prvem obisku na kliniki leto dni pred operacijo, posvetu pri operaterju septembra 2015, posvetu z operaterjem na dan posega in pisno. Iz podpisanih privolitvenih obrazcev izhaja, da je tožnica v vse opravljene posege (operativni poseg lifting lic in vratu, liposukcija podbradka in zgornje blefaroplastike) veljavno privolila ter da je bila pojasnilna dolžnost glede vseh posegov pravilno izpolnjena, vključno s pojasnilom o možnem tveganju glede poškodbe živcev, ki se je žal uresničilo. Takšnemu mnenju okrožnega sodišča je pritrdilo tudi višje sodišče, ki se je strinjalo, da pogodba ni bila kršena ne pri opravljanju medicinskega posega ne pri podajanju pojasnilne dolžnosti in da odškodninska odgovornost tožene stranke ni podana.

Poškodba 11. možganskega živca je bila objektivno ugotovljena več mesecev po posegu, tožnica je pomoč zaradi težav začela iskati po več mesecih po posegu. Zato je višje sodišče pritrdilo prvostopenjskemu, da je najbolj verjeten vzrok za okvaro živca proces brazgotinjenja, to je zaplet po opravljenem posegu, in ne strokovna napaka operaterja oziroma prerezanje živca, kot je trdila pacientka. Operater na proces brazgotinjenja in morebitno ujetost živca v brazgotinsko tkivo namreč nima vpliva, poudarja višje sodišče. Zaplet med sicer strokovno neoporečnim in z največjo profesionalno skrbnostjo vodenim zdravljenjem se pojavi naključno in ga kljub predvidljivosti ni mogoče preprečiti. Operater pa na proces zabrazgotinjenja in morebitno ujetost živca v brazgotinsko tkivo nima vpliva.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

tožbaodškodninazdravjeestetski posegpoškodba živcaestetska kirurgijazaplet
ZADNJE NOVICE
07:00
Lifestyle  |  Polet
PREPROSTO UČINKOVITO

Za trajno hujšanje ni potreben fitnes. To so štiri navade, ki resnično pomagajo pri izgubi kilogramov

Vsi se strinjamo, da uspešno hujšanje ni posledica ene same čudežne metode.
Miroslav Cvjetičanin2. 8. 2026 | 07:00
06:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
ODLOČITEV SODIŠČA

Lepotni poseg ji je uničil življenje, zato je kliniko tožila za 300.000 evrov

Po ugotovitvah sodišča najbolj verjeten vzrok za okvaro živca proces brazgotinjenja.
2. 8. 2026 | 06:05
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Sanjska knjiga Babe Vange: Če v sanjah vidite to, vas čaka ogromno denarja

Njena knjiga o razlagi sanj še vedno navdihuje številne ljudi, ki si želijo globlje razumeti svoje sanje in življenjske izzive.
2. 8. 2026 | 06:00
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ODRAŠČANJE NEKOČ

Damjana Golavšek o časih brez telefonov in interneta: »Imeli smo manj, živeli pa več« (Suzy)

Izjemna izvajalka se z nostalgijo spominja obdobja, ko se je veliko hodilo peš in se nikomur ni mudilo. Včasih se ob tem vpraša, ali res pripada tako drugačni generaciji ali pa je čas takrat preprosto tekel počasneje.
2. 8. 2026 | 06:00
05:00
Poletje s SN
KAZNI ZA DOPUSTNIKE

Hrvati odločno nad brisače: 750 evrov je kazen za lulanje v morje

Po evropskih turističnih krajih veljajo vse strožja pravila. Kazni grozijo tudi zaradi odnašanja peska, neprimernega vedenja in drugih navad, ki jih oblasti ne tolerirajo več.
Aleksander Brudar2. 8. 2026 | 05:00
23:14
Šport  |  Tekme
PREMAGALA ŠPANSKO

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je v finalu EP

V polfinalu v Trentu je premagala Španijo z 90:71
1. 8. 2026 | 23:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki