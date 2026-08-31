Letalska nesreča, ki je takrat pretresla Slovenijo: letalo je treščilo v gozd in eksplodiralo

OBLETNICA

60 let mineva od najhujše letalske nesreče v Sloveniji; umrlo je 98 Britancev. Tragedija Britannie se je zgodila med pristajanjem na Brniku pri Lahovčah.

Let 105 britanske družbe Britannia Airways z londonskega Lutona do Brnika bi 1. septembra 1966 moral biti 1738. uspešni pristanek letala na tem letališču v tistem letu. Toda čeprav je pilot nekaj minut pred eno uro zjutraj že videl pristajalno stezo, do katere je bilo še kake tri kilometre, se je zgodila tragedija, ki po šestih desetletjih velja za najhujšo letalsko nesrečo v zgodovini Slovenije. Vojaki odnašajo trupla, ob njih pionir sodne medicine na Slovenskem, prof. dr. Janez Milčinski. FOTO: Miloš Švabič Smith javil, da se bo spustil »Ko je letalo začelo nihati, nas panika ni prevzela, ...