Leto po brutalnem napadu na župana Ribnice brata Novak tik pred izpustitvijo

TRIJE NAD ENEGA

Eno leto je že od krvavega dogodka na gasilski veselici v Ribnici. Arsen in Leonardo Novak se na sodbo nista pritožila, zato je ta pravnomočna.

Arsen in Leonardo Novak, napadalca na ribniškega župana Sama Pogorelca in njegovo soplesalko Tamaro Lovšin, imata pred seboj le še nekaj mesecev zapora. Ker se namreč nista pritožila na februarja jima izrečeno zaporno kazen, bo Arsen na prostosti že čez največ sedem, Leonardo pa čez največ tri mesece. Po naših podatkih želita to zgodbo, ki bo zagotovo zaznamovala njuno življenje, čim prej pustiti za seboj. Devetega junija lani sta se znašla v priporu le dan potem, ko sta se med plesom na gasilski veselici v Ribnici fizično znesla nad županom in njegovo soplesalko. Po pravnomočnosti sodbe, 16. ...