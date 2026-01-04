Leto slovesa: kdo vse nas je lani zapustil v svetu kulture, medijev in politike

Franc Šegovc, nesporni kralj polk in valčkov, je bil v lanskem letu eden tistih znanih Slovencev, ki so se od nas dokončno poslovili. Vodja najstarejšega ansambla na svetu Štirje kovači je v starosti 88 let umrl v noči na 25. avgust. Pesnica Neža Maurer, ki se je pomembno zapisala v novejšo zgodovino slovenskega leposlovja, je v 95. letu umrla 20. aprila. Številne njene pesmi so uglasbene, z njimi so posneli tudi sedem kratkometražnih televizijskih filmov. Poleg nje in Šegovca sta se lani poslovila tudi dva priznana in izvrstna lutkarja. Avgusta v starosti 85 let Tine Varl, novembra Črt Škodlar, ki je dočakal 91 let. V 74. letu je avgusta za vedno odšel tudi televizijski režiser Peter Juratovec, dolgoletni sodelavec RTV Slovenija, ki je sodil med začetnike televizijske ustvarjalnosti pri nas. Podpisal je režijo mnogo oddaj, kot so Poglej in zadeni, Poletna noč, Mario, Spet doma, Melodije morja in sonca, Ema in Tarča.

Na področju zdravstva so se lani od nas poslovili profesor dr. Bojan Vrtovec, eden najuglednejših slovenskih kardiologov in znanstvenikov zadnjih desetletij, zdravnica Jasna Vončina, ki je med najbolj zaslužnimi za ustanovitev transplantacijskega sistema Slovenija-transplant. In Vinko Dolenc, svetovno priznani nevrokirurg in pionir operacij lobanjskega dna, po katerem se imenuje devet operativnih postopkov. Javnosti je bil znan tudi zaradi trideset let dolge sodne bitke v primeru izraelskega pacienta Elijaha Mesike. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je oktobra 2022 pritrdilo Dolenčevi pritožbi, da so mu bile kršene pravice do poštenega sojenja, ko je slovensko pravosodje priznalo sodbo izraelskega sodišča.

V začetku lanskega leta nas je zapustil tudi eden najbolj prepoznavnih in uspešnih športnih funkcionarjev, oče evropskega rokometnega šampiona Celja Pivovarne Laško ter nekdanji predsednik uprave Pivovarne Laško Tone Turnšek. Sredi leta pa tudi Tine Guzej, prvi odgovorni in glavni urednik tednika Delo Plus. Ta je izhajal ob petkih, nato se je »preoblikoval« v Slovenske novice, prvi tabloidni časopis v državi, katerega urejanje je prav tako prevzel Guzej. Septembra se je nenadoma poslovil tudi znani štajerski odvetnik Daniel Planinšec. Februarja je umrl nekdanji poslanec SDS in dolgoletni župan Občine Vransko Franc Sušnik. Novembra pa se je po dolgem boju z rakom pri komaj 50 letih poslovila Nataša Kozlan, ki se je pred tem pisala Abram. Leta 1992 je kot prva v zgodovini samostojne države postala miss Slovenije.

Na tujem

Lani je umrlo tudi več znanih osebnosti iz tujine, kot so filmske ikone Val Kilmer, Diane Keaton, Gene Hackman, Robert Redford in Brigitte Bardot. Ta kultna francoska filmska igralka, ki je umrla v 92. letu starosti, je veljala za seksualni simbol 50. in 60. let prejšnjega stoletja. Dobro se je lahko vtisnila tudi v spomin nekdanjemu slovenskemu kmetijskemu ministru Cirilu Smrkolju, ko se je leta 1999 kritično z naslednjimi besedami odzvala na njegov predlog o odvzemu 71 medvedov v slovenskih gozdovih: »Mar ste v Sloveniji res same primitivne kreature, ki bi rade uničile zadnje živeče pripadnike te ogrožene živalske vrste?«

Med znanimi tujimi imeni, ki so lani še zapustili ta svet, so tudi Joey Molland, ki je s svojo skupino Badfinger napisal in zapel pesem Without You (Brez tebe, op. p.), ki jo je kasneje priredila Mariah Carey. Pa Roy Ayers kot eden najpomembnejših predstavnikov jazz-funka. S pesmijo Everybody Loves the Sunshine (Vsi imamo radi sonce, op. p.) se je namreč zapisal v glasbeno zgodovino. Mnogi bodo pogrešali tudi Pamelo Bach, ameriško igralko, ki je igrala ob svojem možu Davidu Hasselhoffu v kultni seriji Obalna straža (Baywatch).

Svet prestižne mode je lani zapustil italijanski oblikovalec Giorgio Armani, ki je s svojimi kreacijami pustil preprost in eleganten pečat v modnem svetu. Razvoj svojega modnega imperija je dolžan tudi dejstvu, da je od osemdesetih let prejšnjega desetletja veljal za najbolj priljubljenega hollywoodskega modnega oblikovalca. V starosti 91 let je svet lani zapustila Jane Goodall. Iz ljubezni do živali je postala antropologinja in primatologinja. Bila je avtorica pionirskih raziskav šimpanzov v narodnem parku Gombe v Tanzaniji, ki jih je začela leta 1960. Njeno delo je spremenilo razumevanje odnosa med človekom in primati: odkrila je, da šimpanzi uporabljajo orodja, čustvujejo in živijo v kompleksnih družbenih strukturah, kar je ovrglo dotedanje predstave o razlikah med ljudmi in živalmi. Od ameriške pevke Roberte Flack tudi nikoli več ne bomo slišali pesmi Killing me softly (Ubij me nežno, op. p.). Flackova je namreč lani odšla v starosti 88 let.

Na območju nekdanje skupne države SFR Jugoslavije sta odmevali smrti dveh bližnjih sorodnikov nekdanjega jugoslovanskega voditelja Josipa Broza - Tita. Marca je v 70. letu starosti umrla kardiologinja dr. Svetlana Broz, vnukinja omenjenega voditelja. Bila je tudi borka za človekove pravice, avtorica in soavtorica številnih knjig s področja mirovnih študij ter ustanoviteljica in direktorica nevladne organizacije Gariwo Sarajevo, ki se ukvarja z državljanskim pogumom. Junija pa v 78. letu starosti še Titov vnuk in nekdanji srbski poslanec Josip Joška Broz. Ta je leta 2005 ustanovil društvo Josip Broz Tito, ki je delovalo z namenom ohranjanja ideje jugoslovanskega socializma.