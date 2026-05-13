Letos prigoljufali že dobrih 16 milijonov, žrtve največkrat kar same izročijo podatke kriminalcem

BODITE POZORNI

Policija vnovič svari pred telefonskimi in spletnimi prevarami.

Enak scenarij se ponavlja že nekaj let; neznanci kličejo naokrog in žrtve prepričujejo, da so upravičene do zaslužkov iz trgovanja s kriptosredstvi na kateri izmed spletnih menjalnic ali sorodni storitvi, ki ponuja kriptosredstva. Čeprav policija pa tudi banke in spletne menjalnice opozarjajo na previdnost, so od slovenskih žrtev letos do začetka maja pobrali 16,7 milijona evrov. Včasih se – kot pred mesecem dni na območju Celja – oseba lahko predstavi tudi kot bančni svetovalec, ki ima težave pri nakazilu dobička na račun žrtve. Nekateri se celo dlje predstavljajo kot zaposleni pri raznih ...