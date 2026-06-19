Lipa na trgu ubila Majdo, zaradi njene smrti obtožena župan Turk in njegov sodelavec

KRIVDE NE PRIZNATA

Sojenje Milanu Turku in Robertu Likarju bo šele po jesenskih lokalnih volitvah.

V zgodovini slovenske lokalne samouprave se še ni zgodilo, da bi se župan med mandatom soočil s tako resnimi obtožbami, kot jih očitajo prvemu možu Občine Šempeter-Vrtojba. Državno tožilstvo je namreč 57-letnega Milana Turka, ki občino neprekinjeno vodi že več kot 15 let, in njegovega 57-letnega sodelavca Roberta Likarja iz Ajdovščine, ki na občini več kot štiri leta opravlja delo vodje režijskega obrata, obtožilo, da sta z opustitvijo dejanj, ki bi jih morala storiti za zagotovitev splošne varnosti ljudi in premoženja, iz lahkomiselnosti in malomarnosti povzročila nevarnost za življenje ...