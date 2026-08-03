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PU CELJE

Ljubezenska prevara! Ni bil inženir na turški ladji, Slovenka ostala brez 27 tisočakov

Občanka je posumila, da je šlo za prevaro in obvestila policijo.
FOTO: Fiordaliso Getty Images
FOTO: Fiordaliso Getty Images
S. U.
 3. 8. 2026 | 12:05
1:48
A+A-

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih treh dneh  prejeli 708 klicev občanov. 179 klicev je bilo interventnih, 2 nujna. 52 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 6 s področja mejnih zadev in tujcev, 89 s področja prometne varnosti in 44 s področja javnega reda in miru.

Včeraj so na območju omenjene policijske uprave obravnavali tudi tako imenovano ljubezensko prevaro, ki je ena od sedmih najpogostejših spletnih prevar. Občanka je preko družbenih omrežij prejšnji mesec navezala stik z neznancem, ki se je predstavil kot inženir na turški ladji. Neznanec je občanko prepričal, da mu je v  drugi polovici julija,  v več transakcijah nakazala okoli dobrih 27.000 evrov, nato pa prekinil stike z njo. Občanka je posumila, da je šlo za prevaro in obvestila policijo.

»Za tovrstne prevare je značilno, da sleparji na žrtve prežijo na spletnih mestih za zmenke, lahko pa za vzpostavljanje stika uporabijo tudi družbena omrežja ali e-pošto. Sleparji običajno najprej pridobijo zaupanje žrtev, s tem da so v  pogovorih zelo pozorni, prijazni in jim izrazijo globoka čustva. Nato pod raznimi pretvezami prosijo za denar, darila ali podrobnosti bančnih računov.  Žrtve pozivamo, naj jih ne bo sram in  naj takoj, ko prepoznajo, da gre za prevaranta, prekinejo vsak stik z njim, naj shranijo vso korespondenco in zadevo prijavijo policiji,« opozarjajo na PU Celje.

 

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Ljubezenska prevara! Ni bil inženir na turški ladji, Slovenka ostala brez 27 tisočakov

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