Ljubezenska prevara! Ni bil inženir na turški ladji, Slovenka ostala brez 27 tisočakov

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih treh dneh prejeli 708 klicev občanov. 179 klicev je bilo interventnih, 2 nujna. 52 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 6 s področja mejnih zadev in tujcev, 89 s področja prometne varnosti in 44 s področja javnega reda in miru.

Včeraj so na območju omenjene policijske uprave obravnavali tudi tako imenovano ljubezensko prevaro, ki je ena od sedmih najpogostejših spletnih prevar. Občanka je preko družbenih omrežij prejšnji mesec navezala stik z neznancem, ki se je predstavil kot inženir na turški ladji. Neznanec je občanko prepričal, da mu je v drugi polovici julija, v več transakcijah nakazala okoli dobrih 27.000 evrov, nato pa prekinil stike z njo. Občanka je posumila, da je šlo za prevaro in obvestila policijo.