Ljubimcu svoje bivše David skočil na avto: »Zapletel si se z napačno žensko«

KOT IZ FILMA

David Klemenc naj bi hudo pretepel fanta Zinke K. B. in ga izsiljeval.

Če se je pred eno od hiš v Borovnici in v njej 30. aprila lani dogajalo tako, kot še danes trdi Marko Z., potem bi lahko o vsem skupaj posneli pravi filmski hit. »Še vedno sem travmatiziran,« pravi in dodaja, da ga je še danes strah za varnost njegovih otrok. Tistega dne ga je, se spominja, po telefonu poklical 41-letni David Klemenc iz Kopra in mu menda izrekel te besede: »Ti si scal po moji ženi.« Ter mu dal devet minut časa, da se pojavi pred domačo hišo. Marko klicatelja ni poznal, je pa vseeno sklepal, za koga gre, saj ga je en dan prej poklicala njegova takratna intimna prijateljica ...