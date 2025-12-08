Ljubljana na udaru ponarejevalcev: vse več unovčitev lažnih bankovcev v prazničnem času

Na območju Policijske uprave Ljubljana se je ta mesec povečalo število unovčitev ponarejenih bankovcev. Ponarejeni bankovci so bili najpogosteje uporabljeni za plačilo na stojnicah in drugih podobnih gostinskih obratih, ki delujejo v prazničnem času. Vsem, ki poslujejo z gotovino policisti svetujejo posebno previdnost.

Kako prepoznati ponarejen denar?

V večini primerov zadošča, da bankovec pogledate, otipate in obrnete proti viru svetlobe, saj so ponaredki zaščitnih elementov tako opaznejši.

Ponarejene bankovce lahko prepoznate tudi na otip, po reliefu, saj ga ponaredki velikokrat nimajo.

Pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih še portretno okence.

Pri nagibanju bankovca naprej in nazaj pa se na srebrnem traku opazi portret Evrope v prosojnem okencu, na zeleni številki pa svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki.

Podrobnosti o zaščitnih elementih evrskih bankovcev lahko najdete na spletni strani Evropske centralne banke in na spletni strani Banke Slovenije. Ponarejeni bankovci so brez vrednosti in se ne morejo zamenjati za druge bankovce. Pri tem se je treba zavedati, da spravljanje ponarejenih bankovcev in kovancev v obtok predstavlja kaznivo dejanje, za katero je zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do osmih let. Če se vam zdijo bankovci sumljivi, o tem takoj obvestite policijo, in sicer pokličite najbližjo policijsko postajo ali telefonsko številko 113. Poskušajte si zapomniti čim več informacij, predvsem pa kdaj, kje in od koga ste bankovec prejeli. Te informacije so lahko namreč v nadaljevanju zelo koristne pri ugotavljanju storilcev kaznivega dejanja ponarejanja denarja po 243. členu Kazenskega zakonika oziroma drugih uradno pregonljivih kaznivih dejanj.