Ljubljana v šoku: eksplozija pred poslovno enoto Surovine, policija preiskuje kaznivo dejanje

Na območju Viča v Ljubljani se je danes dopoldne v enem izmed podjetij pri delu lažje poškodoval moški, ki je upravljal delovni stroj. Z njim je po doslej znanih podatkih predrl jeklenko z vnetljivo snovjo, pri čemer je prišlo do eksplozije, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Policisti so bili o dogodku obveščeni okoli 10.30. Opravili so ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah nesreče pri delu in sumu kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O vseh ugotovitvah bodo poleg delovnega inšpektorja obvestili pristojno državno tožilstvo.

Po poročanju portala N1 je do eksplozije prišlo v ljubljanski poslovni enoti podjetja za predelavo odpadkov Surovina, zaradi česar je na Cesto dveh cesarjev prispelo tudi več gasilskih vozil. Na delovnem stroju in stavbi so popokala stekla, ni pa nič zagorelo, portal navaja pojasnila tamkajšnjega delovodje. Kot poroča TV Slovenija, je bil po neuradnih informacijah poškodovan delavec, ki so ga oskrbeli na kraju nesreče, nato pa z rešilnim avtomobilom odpeljali v ljubljanski klinični center. V eksploziji pa sta bila poškodovana tudi delovni stroj in tovorno vozilo. Očividec v Surovini ja za TV Slovenija pojasnil, da je med rezanjem odpadnega železja nastala eksplozije in so popokala stekla na bagru ter stavbi, nič pa ni zagorelo.