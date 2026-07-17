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MILA KAZEN

Ljubljančan se je izživljal nad nosečo partnerico, jo redno zmerjal in davil

L. K. je bil dlje hudo nasilen, kaznovan pa le pogojno.
Redno je bil nasilen. FOTO: Prostock-studio/Getty Images
Redno je bil nasilen. FOTO: Prostock-studio/Getty Images
Jure Predanič
 17. 7. 2026 | 05:42
 17. 7. 2026 | 06:42
3:54
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Dogajalo se je najmanj med letoma 2021 in 2023, ko se je Ljubljančan L. K. brutalno izživljal nad svojo partnerico. Ta je bila za nameček v obdobju, ko bi namesto klofut in poniževanja ter stresa zaradi strahu od svojega partnerja še bolj potrebovala ljubezen in podporo, saj je bila noseča, kasneje pa je tudi postala mlada mamica. Nasilnež je zaradi svojega ravnanja v letošnjem letu sedel na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča, saj je tožilstvo zoper njega spisalo obtožnico zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini. Ker je hotela kričati, ji je z roko prekril usta, nato pa ji za ...
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Ljubljančan se je izživljal nad nosečo partnerico, jo redno zmerjal in davil

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NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
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Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
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Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
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Na morje s slovensko inovacijo

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Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

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13. 7. 2026 | 08:11
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Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
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ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

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