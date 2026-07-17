Ljubljančan se je izživljal nad nosečo partnerico, jo redno zmerjal in davil

MILA KAZEN

L. K. je bil dlje hudo nasilen, kaznovan pa le pogojno.

Dogajalo se je najmanj med letoma 2021 in 2023, ko se je Ljubljančan L. K. brutalno izživljal nad svojo partnerico. Ta je bila za nameček v obdobju, ko bi namesto klofut in poniževanja ter stresa zaradi strahu od svojega partnerja še bolj potrebovala ljubezen in podporo, saj je bila noseča, kasneje pa je tudi postala mlada mamica. Nasilnež je zaradi svojega ravnanja v letošnjem letu sedel na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča, saj je tožilstvo zoper njega spisalo obtožnico zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini. Ker je hotela kričati, ji je z roko prekril usta, nato pa ji za ...