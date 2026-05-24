KAZENSKI POSTOPEK

Ljubljančanka v spalnici zanetila požar: ogenj se je razširil na balkon in sosednja stanovanja

Tri leta pred tem je v njenem prejšnjem domu že prišlo do požara.
Stanovanje je bilo v požaru popolnoma uničeno. FOTO: Pgd Tomačevo - Jarše
Aleksander Brudar
 24. 5. 2026 | 05:00
Na Štihovi ulici 4 v Ljubljani je 14. maja 2023 okoli 14.50 zagorelo v stanovanju številka 12, ki je v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. Že v prvih klicih na OKC Ljubljana so bili policisti obveščeni, da je v njem takrat 52-letna Diana Milekić, ki da noče zapustiti stanovanja. Ko so prišli policisti, so gasilci GB Ljubljana skupaj s kolegi iz PGD Tomačevo požar že pogasili. Policisti so morali Milekićevi preprečiti vrnitev v stanovanje. Pri obvladovanju naj bi predhodno še odvrgla vžigalnik, ki ga je imela v rokah. Preiskava je pokazala, da se je požar začel na steni spalnice, ki je vzporedna in najdlje od vhodnih vrat, kjer pa ni ničesar drugega kot okno z zaveso.

Po prepričanju tožilstva je požar zanetila Milekićeva, in sicer z uporabo odprtega ognja na natančneje neugotovljen način v prostoru spalnice in dnevne sobe ob robu postelje v bližini balkonskega okna. Ogenj se je nato razširil na gorljive predmete v stanovanju, ki je bilo v posledici požara popolnoma uničeno, ter na balkona stanovanj v četrtem in petem nadstropju bloka. Poškodovani sta bili tudi dve sosednji stanovanji, prav tako v lasti sklada. Slednjemu je bilo tako povzročeno za skupno 90.260,84 evra škode. S tem ko se je iz stanovanja na hodnik bloka širil dim, je bilo po prepričanju tožilstva ogroženo še življenje stanovalcev bloka. Milekićeva včeraj pred sodnico Mojco Kocjančič krivde za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti po prvem in četrtem odstavku 314. člena KZ-1 ni priznala.

V preiskavi je v pisnem zagovoru pojasnila, da se dogodka ne spominja. Povedala je, da je bila 12. maja s partnerjem na koncertu v Cvetličarni. Dan zatem, ko je šla na sprehod, pa da je kupila »novo drogo«. Zaužila jo je 14. maja, kaj se je dogajalo v nadaljevanju, pa da se ne spominja. Zatrdila je, da stanovanja ni požgala z namenom niti ni želela nikomur škoditi ali koga spraviti v nevarnost. Menila je, da bi požar lahko povzročila namizna lučka v spalnici. Na vprašanje odvetnika je nato pojasnila, da kadi in da si cigarete prižiga z vžigalnikom. Pri čemer pa da mora imeti pri sebi ves čas vsaj en vžigalnik, saj da je obsedena s tem. Strah jo je, da bi ostala brez njega in bi morala druge prositi za ogenj. Ali je tistega kritičnega dne v roki imela vžigalnik, se ni spominjala.

Diana Milekić je včeraj krivdo zanikala. FOTO: Dnevnik
Diana Milekić je včeraj krivdo zanikala. FOTO: Dnevnik

Sodni izvedenec za psihiatrijo Miha Derganc je ugotovil, da obtoženka nima nobene duševne bolezni v ožjem smislu. Da pa je pri njej že dolga leta prisotna odvisnost od psihoaktivnih substanc. Učinki tisti dan zaužitih psihoaktivnih substanc so pri njej zmanjšali sposobnost razumeti pomen svojega dejanja in zmožnost imeti v oblasti svoje ravnanje, vendar ne bistveno.

Še en požar

Milekićeva je bila 6. aprila 2020 priča še enemu požaru v stanovanju prvega nadstropja bloka na Njegoševi 6f v Ljubljani, kjer je živela. Tožilstvo jo je preganjalo, da je tistega dne ob 6.38 z vžigalnikom prižgala spodnji del zavese v zadnjem delu stanovanja. Ogenj se je razširil na celo stanovanje in na skupni hodnik. Zaradi tega so bili v nevarnosti še drugi stanovalci bloka. Tudi to stanovanje je bilo v lasti sklada, škode je bilo za več kot 25.000 evrov.

Tožilstvo je decembra 2021 sodišču predlagalo, da Milekićevi izreče varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti, ker da je bila v času kaznivega dejanja neprištevna. Tričlanski senat ljubljanskega okrožnega sodišča je po izvedenih dokazih postopek za izrek varnostnega ukrepa ustavil, saj da ni mogoče v celoti izključiti možnosti tehničnega vzroka požara in brez dvoma potrditi, da je požar z zažigom zavese povzročila Milekićeva. V sklepu, sprejetem 22. decembra 2022, torej le slabih pet mesecev pred požarom na Štihovi ulici, sodišče ni pozabilo omeniti ugotovitve izvedenca psihiatrične stroke Branka Brinška, da se je Milekićevi psihično stanje medtem že bistveno izboljšalo in da dodatni ukrepi psihiatričnega zdravljenja niso več potrebni. 

