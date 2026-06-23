  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREVERJALI PLOVILA

Ljubljanica vse bolj živahna: vse več plovil, policisti čez vikend poostrili nadzor

Na reki je iz leta v leto več prometa, zato so pod drobnogled vzeli plovila, njihove upravljavce in varnostne ukrepe.
Fotografija je simbolična. FOTO: Aleš Černivec 
Fotografija je simbolična. FOTO: Aleš Černivec 
A. G.
 23. 6. 2026 | 09:05
 23. 6. 2026 | 09:05
2:19
A+A-

Ljubljanski policisti so 20. in 21. junija opravili nadzor nad spoštovanjem predpisov, ki urejajo plovbo po celinskih vodah. Aktivnosti so bile usmerjene predvsem v nadzor rečnega prometa, preverjanje usposobljenosti upravljavcev plovil, nadzor obvezne opreme plovil ter drugih predpisov s področja varnosti plovbe. V tokratnem nadzoru kršitve niso bile zaznane.

V zadnjih letih je na reki Ljubljanici zlasti v poletnih mesecih opazen porast števila plovil in s tem tudi občutno povečan rečni promet. Zaradi večjega števila turističnih in rekreativnih plovil je zagotavljanje varnosti na vodi ter dosledno spoštovanje predpisov še toliko pomembnejše. Aktivnosti policije so zato usmerjene tudi k varni in urejeni plovbi ter ozaveščanju o varni in odgovorni plovbi, k čemur pozivajo vse, ki upravljajo plovila po vodah.

Ker številni v vročih poletnih dneh poiščejo osvežitev ob rekah in jezerih, policisti pozivajo k previdnosti. Opozarjajo, da lahko nepremišljeno ravnanje hitro privede do nesreče, zato je pomembno upoštevati osnovna pravila varnega zadrževanja v vodi in ob njej.

  • V vodo vstopajte postopoma, ne skačite v neznano ali motno vodo ter se izogibajte kopanju po obilnem obroku ali pod vplivom alkohola. Vedno spremljajte vremenske razmere in ne plavajte sami na daljših razdaljah.
  • Otroci morajo biti ob vodi ves čas pod nadzorom odraslih, saj tudi plitva voda lahko predstavlja nevarnost. Napihljivi pripomočki ne zagotavljajo varnosti, zato je znanje plavanja in ustrezna previdnost ključnega pomena.
  • Kopajte se le na za to namenjenih območjih in upoštevajte navodila reševalcev ter opozorilne znake. Posebna previdnost je potrebna na divjih kopališčih, rekah in gramoznicah, kjer ni organiziranega reševanja.
  • Če opazite utapljajočega, ne tvegajte nepremišljenega skoka v vodo. Pomoč pokličite na številko 112 in poskusite pomagati z varne razdalje, na primer z vrvjo ali drugim pripomočkom.

Več o varnosti na vodah si lahko preberete tukaj.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

varnostpolicijapoletjeSlovenijaplovbavodanadzorploviloLjubljanica
ZADNJE NOVICE
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREVERJALI PLOVILA

Ljubljanica vse bolj živahna: vse več plovil, policisti čez vikend poostrili nadzor

Na reki je iz leta v leto več prometa, zato so pod drobnogled vzeli plovila, njihove upravljavce in varnostne ukrepe.
23. 6. 2026 | 09:05
09:01
Novice  |  Kronika  |  Doma
OŠKODOVANJE UPNIKOV

Direktorica Urška mora v zapor, dobila je 22 mesecev ječe

Urška Beckett (prej Jurkovič) naj bi oškodovala upnike. Javnosti postala znana zaradi afere podkupovanje zdravnikov.
Aleksander Brudar23. 6. 2026 | 09:01
09:00
Bulvar  |  Suzy
BILO JE NEKOČ

Bilo je nekoč: John Paul Cusack (Suzy)

V več kot štiridesetletni karieri si je pridobil ugled igralca, ki se uspešno giblje med neodvisnimi in komercialnimi projekti.
23. 6. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
NEKAJ JE V ZRAKU

Novo poglavje za Adel: povratek v London

Dve leti po tem, ko je napovedala daljši premor od glasbene industrije, naj bi zvezdnica začela ustvarjati nove pesmi.
23. 6. 2026 | 09:00
08:52
Bulvar  |  Glasba in film
V HRASTNIKU

Filmi v objemu rudniških rovov, prizorišče projekcij 40 metrov pod zemljo (FOTO)

Festival delavskega filma Kamerat je v Hrastnik tudi letos privabil številne obiskovalce.
Roman Turnšek23. 6. 2026 | 08:52
08:37
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERT V KINU ŠIŠKA

Reggae legenda po 41 letih nazaj v Ljubljani! Burning Spear prijateljeval z Bob Marleyjem

V Ljubljano prihaja ena največjih živih ikon reggae glasbe – jamajški roots velikan Burning Spear.
23. 6. 2026 | 08:37

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Zakaj Slovenci množično obiskujejo prav to lokacijo v Zagrebu?

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Z evropskimi sredstvi do manj obremenjenosti

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Se je tudi pri vas razlila voda?

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Kako lahko skladi ETF spremenijo varčevanje Slovencev

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj so te mišice tako dovzetne za poškodbe?

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
15. 6. 2026 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki