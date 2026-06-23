Ljubljanica vse bolj živahna: vse več plovil, policisti čez vikend poostrili nadzor

Ljubljanski policisti so 20. in 21. junija opravili nadzor nad spoštovanjem predpisov, ki urejajo plovbo po celinskih vodah. Aktivnosti so bile usmerjene predvsem v nadzor rečnega prometa, preverjanje usposobljenosti upravljavcev plovil, nadzor obvezne opreme plovil ter drugih predpisov s področja varnosti plovbe. V tokratnem nadzoru kršitve niso bile zaznane.

V zadnjih letih je na reki Ljubljanici zlasti v poletnih mesecih opazen porast števila plovil in s tem tudi občutno povečan rečni promet. Zaradi večjega števila turističnih in rekreativnih plovil je zagotavljanje varnosti na vodi ter dosledno spoštovanje predpisov še toliko pomembnejše. Aktivnosti policije so zato usmerjene tudi k varni in urejeni plovbi ter ozaveščanju o varni in odgovorni plovbi, k čemur pozivajo vse, ki upravljajo plovila po vodah.

Ker številni v vročih poletnih dneh poiščejo osvežitev ob rekah in jezerih, policisti pozivajo k previdnosti. Opozarjajo, da lahko nepremišljeno ravnanje hitro privede do nesreče, zato je pomembno upoštevati osnovna pravila varnega zadrževanja v vodi in ob njej.

V vodo vstopajte postopoma, ne skačite v neznano ali motno vodo ter se izogibajte kopanju po obilnem obroku ali pod vplivom alkohola. Vedno spremljajte vremenske razmere in ne plavajte sami na daljših razdaljah.

Otroci morajo biti ob vodi ves čas pod nadzorom odraslih, saj tudi plitva voda lahko predstavlja nevarnost. Napihljivi pripomočki ne zagotavljajo varnosti, zato je znanje plavanja in ustrezna previdnost ključnega pomena.

Kopajte se le na za to namenjenih območjih in upoštevajte navodila reševalcev ter opozorilne znake. Posebna previdnost je potrebna na divjih kopališčih, rekah in gramoznicah, kjer ni organiziranega reševanja.

Če opazite utapljajočega, ne tvegajte nepremišljenega skoka v vodo. Pomoč pokličite na številko 112 in poskusite pomagati z varne razdalje, na primer z vrvjo ali drugim pripomočkom.

Več o varnosti na vodah si lahko preberete tukaj.