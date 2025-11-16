Ljubljanska policija išče mlajšega moškega. Ste kaj videli?

Na Vodnikovi cesti v Ljubljani je v četrtek zvečer prišlo do prometne nesreče. Okoli 19.30 je v bližini tržnice Koseze prišlo do trka med kolesarko in mlajšim pešcem, ki pa je po nesreči – namesto da bi pomagal – preprosto izginil.

Po podatkih policije se je kolesarka v nesreči poškodovala. Na pomoč sta ji priskočila neznana ženska in moški, medtem ko je mlajši pešec, ki naj bi bil udeležen v trku, pobegnil s kraja dogodka, ne da bi pustil svoje podatke.

Poziv pričam in pešcu

Policija prosi vse, ki so nesrečo videli ali bi o pešcu karkoli vedeli, naj se oglasijo na številko 113 ali pokličejo Postajo prometne policije Ljubljana na 01 583 88 20.

Prav tako pozivajo mlajšega moškega, ki je po trku odšel, naj se sam oglasi na Postaji prometne policije Ljubljana, na naslovu Grič 56.