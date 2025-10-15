Ljubljanska policija sporočila tragično vest, 16-letnik je umrl

Minuli petek okoli 22.30 se je na Podpeški cesti na Brezovici pri Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in voznik mopeda.

Voznik mopeda je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del vozila, ki je zavijalo levo, medtem ko je voznica čakala zaradi prometa iz nasprotne smeri. Pri tem sta se voznik mopeda huje, potnik na mopedu pa lažje telesno poškodovala. Oba so reševalci odpeljali v UBKC Ljubljana.

Včeraj so policisti prejeli obvestilo, da je 16-letni voznik mopeda umrl za posledicami poškodb, ki jih je utrpel pri nesreči, poroča ljubljanska policijska uprava.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah nesreče, o ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.