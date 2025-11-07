Ljubljanski kriptogoljuf Benjamin spet pobegnil!

KRIMINALNA ZDRUŽBA

Benjamin Herzog je s pajdaši nategnil na desettisoče naivnežev. Vlagatelji obubožali, on na Baliju z vilo z akvarijem za morske pse.

Osemindvajsetletni direktor izmišljenega ljubljanskega podjetja EXW Benjamin Herzog in njegovi najtesnejši pajdaši so – milo rečeno – živeli na veliki nogi oziroma kot v pravi hollywoodski limonadi. Vodilna člana kriminalne združbe sta si celo privoščila luksuzni rezidenci v Dubaju, eden od njiju, Herzog, pa naj bi si na indonezijskem Baliju omislil posestvo z razkošno vilo in ogromnim akvarijem za morske pse. Na Baliju naj bi imel akvarij z morskimi psi. FOTO: Getty Images Kupoval si je luksuzne avtomobile (rolls-royce in lamborghinije), si privoščil neskončne zabave in pregrešno drage ure, ...