Ljubljanski milijonar obsojen, ne boste verjeli, kaj vse je počel

PO DVEH LETIH

Miranu Vilfanu so dosodili 15 mesecev pogojne zaporne kazni, sodišče ga je oprostilo obtožb o nevarni vožnji in nasilništva.

Po skoraj dveh letih se je na koprskem okrožnem sodišču končalo sojenje ljubljanskemu milijonarju Miranu Vilfanu, Matjažu, kot ga kličejo. Proti njemu je tožilstvo sprva sprožilo obsežen postopek, v katerem so mu očitali več kaznivih dejanj – od poskusa uboja do nevarne vožnje in nasilništva –, a je sodišče po izvedenem obsežnem dokaznem postopku nekaj očitkov zavrnilo. 24.500 EVROV odškodnine je zahtevala partnerica. Višja državna tožilka Tamara Pahor je predlagala 20 mesecev zapora, sodnica Meri Mikac pa je obtoženemu za kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari ter dveh groženj izrekla ...