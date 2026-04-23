Ta znani ljubljanski odvetnik za 18 mesecev ob licenco, to je razlog

Po mariborskem odvetniku, ki mu je bila lani poleti zaradi neopravičenega zadrževanja denarnih sredstev, ki jih je prejel za stranko, za tri leta in šest mesecev pravnomočno odvzeta pravica opravljanja odvetniškega poklica, je včeraj podobno doletelo še enega od ljubljanskih odvetnikov. Senat Disciplinskega sodišča prve stopnje za odvetnike, v katerem so bili vrhovni sodnik Franc Seljak kot predsednik, vrhovni sodnik Samo Puppis in odvetniki Janja Benić, Igor Smolej in Kristjan Žalec, mu je včeraj nepravnomočno za 18 mesecev prepovedal delo odvetnika. In to za to, ker je »odgovoren, da je stranki zaračunal višje plačilo za delo, kot mu gre po odvetniški tarifi, brez predhodnega pisnega dogovora s stranko«.

Brahimu B. K., ki je bil v murskosoboškem priporu, je za zastopanje v kazenski zadevi 4. septembra 2023 izdal račun za 3050 evrov, plačanih je bilo 2929 evrov. »Kar je glede na obseg storitev, ki jih je za stranko opravil, najmanj 1587,98 evra več, kot bi bil za svoje delo upravičen zaračunati v skladu z veljavno odvetniško tarifo,« je sklenil senat. Za opravljanje odvetniške storitve bi tako lahko zaračunal največ 1341,02 evra, pri čemer pa za višji obračun svojih odvetniških storitev, kot je ugotovil senat, ni imel sklenjenega nobenega pisnega dogovora s stranko, ki bi ga obvezoval do eventualno višjega plačila za delo.

Odvetnik, ki ga na disciplinsko obravnavo zaradi prisotnosti na drugi obravnavi ni bilo, je prek svoje pooblaščenke, odvetniške kandidatke Vesne Kemper iz krške odvetniške pisarne Medved, zatrjeval, da očitanega ni zagrešil. »Opravil je bistveno več storitev, in sicer za 2000 evrov več, kot je bil izdan račun stranki. Za stranko je bilo bistveno ugodneje in ceneje, da je bilo zaračunano v skladu s sklenjenim dogovorom, kar je bilo vse dogovorjeno s stranko in njegovo ženo, zato je tudi disciplinskemu sodišču predlagal, da se ju neposredno zasliši. S tem bi se odpravil dvom, da je bil med njima skupen dogovor in da je računal manj, kot bi bil upravičen,« je poudarila Kemperjeva.

Opomin in ukor

Senat njegovi prošnji včeraj ni ugodil in je tako zaslišal le murskosoboškega odvetnika Mojmirja Šafariča, brez katerega zadeva ne bi prišla tako daleč. Ta je pojasnil, da je po tem, ko so leta 2023 sprejeli zastopanje omenjenega pripornika, od njegove družine prejel klic, če bi imeli kaj proti temu, da bi najeli še enega odvetnika. Temu ni nasprotoval, ker da »več glav več ve«. A se je kasneje začelo zapletati, saj ljubljanski odvetnik naj ne bi več želel, da bi pripornika skupaj zastopala. Nato ga je 26. julija 2023 družina obvestila, da so ljubljanskemu odvetniku preklicali pooblastilo. »Potem pa je šel v pripor in takrat sta onadva spisala preklic oziroma ta papir, ki mi ga je poslal odvetnik,« je dodal Šafarič. »Večkrat sem ga pozival, naj mi da specifikacijo, kaj je naredil, ker me je Brahim prosil, da poskusim nekaj denarja dobiti nazaj. Zanj naj ne bi naredil skoraj nič.« Pripornik z družino mu je povedal, da so ljubljanskemu odvetniku dali 3000 evrov »in da se zadeva poračuna«.

Disciplinski tožilec Mitja Jelenič Novak, ki je za odvetnika predlagal dvoletno prepoved opravljanja dela, ga je nato vprašal, ali je za omenjeni primer bilo treba pripornika obiskati kar 12-krat med 26. majem in koncem avgusta tistega leta? »Jaz bi vprašal, ali je nosil cigarete noter. Jaz sem bil iz Murske Sobote, pa nisem bil tolikokrat pri njem,« je odgovoril in dodal, da ni šlo za zahteven primer. »Ta odvetnik je delal veliko po brezplačni pravni pomoči. Imel je notri štiri, pet pripornikov, na pamet govorim. Zelo kratko so trajali njihovi sestanki. Vse pripornike je opravil v pol do ene ure.« Odvetnika so že obravnavali pred disciplinskimi organi zbornice. Izrekli so mu ukrepe v štirih disciplinskih postopkih: za dve lažji kršitvi dve denarni kazni, za dve hujši pa disciplinski ukrep z opominom in ukorom.

V murskoboškem priporu ga je 12-krat obiskal. FOTO: Oste Bakal