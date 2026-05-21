Ljubljanski policisti iščejo 50-letnico, visoko 155 centimetrov: čakala je pred banko, nato pa ...

Ljubljanski možje postave so bili v sredo obveščeni o drzni tatvini, do katere je prišlo okoli 11. ure v središču mesta. Neznana ženska je pristopila do starejše občanke, ko se je ta vračala z banke, in ji iz torbice izmaknila kuverto z gotovino, nato pa zbežala v neznano smer.

Storilka je okroglega obraza, stara okoli 50 let in visoka približno 155 cm, v času dejanja je bila oblečena v temnejšo jakno, na glavi pa je nosila moder klobuk in večja sončna očala. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policija občanom svetuje posebno previdnost pri ravnanju z gotovino na javnih krajih, zlasti po dvigu denarja v bankah ali na bankomatih. »Storilci pogosto izkoristijo trenutek nepazljivosti, predvsem pri starejših osebah, ter izvršijo tatvine na ulici ali v bližini bankomatov in bank,« so zapisali v sporočilu za javnost. Denar in dragocenosti vedno raje shranjujte v zaprtih torbicah ali notranjih žepih oblačil ter jih nikoli ne puščajte brez nadzora. Bodite pozorni tudi na neznance, ki se vam poskušajo neupravičeno približati ali vas kako drugače zamotiti. Če opazite karkoli sumljivega, takoj pokličite policijo na številko 113.