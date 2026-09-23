Ljubljanski policisti med kontrolo prometa v vozilu odkrili več vrečk kokaina (FOTO)

Policisti so v četrtek v Kolodvorski ulici v Ljubljani ustavili voznika, pri katerem so našli več vrečk s približno 50 grami kokaina. Osumljenca so za čas zbiranja obvestil pridržali in zasegli vozilo. V hišni preiskavi vozila in stanovanja so pri 38-letniku našli in zasegli še več droge, denar in pripomočkov. Osumljenca bodo kazensko ovadili.

FOTO: PU Ljubljana

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi o hišni preiskavi vozila in stanovanja pri 38-letnemu osumljencu našli in zasegli še okoli 50 gramov kokaina, manjšo količino prepovedane droge konoplja, tablete in druge snovi, za katere sumijo, da so prepovedana droga, ter več tisoč evrov, za katere sumijo, da so pridobljeni s prodajo drog, in pripomočke za prodajo.

FOTO: PU Ljubljana

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami.