Babica se ne sme približati vnukinjama

PSIHIČNO NASILJE

Ženska je bila prepričana, da mora pravilno usmerjati hčerkino družino. Z deklicama je čustveno manipulirala in ju spravljala v precep ter stisko.

Ko se porušijo družinski odnosi, je ključno, da odrasli poskrbijo za to, da nesoglasja in stare zamere ne vplivajo na otroke. Eden od primerov, ki se je preselil na sodišče, se je, ko sta se v precepu znašli dve deklici, končal s prepovedjo približevanja babice svojima vnukinjama. Sodišče prve stopnje je za 12 mesecev babici prepovedalo, da se približuje in zadržuje na razdalji manj kot 200 metrov v bližini osnovne šole, ki jo obiskuje starejša deklica, in v bližini vrtca, ki ga obiskuje mlajša deklica. Z njima ne sme navezovati stikov, tudi denimo prek telefona ali drugih ljudi. Če prepovedi ...