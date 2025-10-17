Ljubosumni mesar Aleš po ranah polival gnojnico, z vilami mu je prebodel prsni koš (FOTO)

NEVAREN OBČAN

Ljubosumni mesar nad znanca z vilami, bajonetom in kolom. Policisti ga poznajo kot nevarnega in težavnega občana.

»V začetku junija 2024 sem bil v nočni patrulji s kolegom Martinom Zabretom iz Ilirske Bistrice. Malo po polnoči naju je OKC napotil na Ostrožno Brdo, kjer je italijanski državljan prijavil, da je Aleš Krebelj, ki nam je znan že iz prejšnjih postopkov, s kolom napadel osebo. Ni vedel, ali je sploh še živa,« je včeraj na koprskem okrožnem sodišču pričal 24-letni policist David Kavčnik iz PP Izola in PP Ilirska Bistrica, prvi, ki je prispel na prizorišče zločina. Kolegi policisti so mu povedali, da z obdolženim že dolga leta nimajo lahkega dela, da zna biti nevaren in da je pri postopkih z njim ...