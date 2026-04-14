SOJENJE

Ljudje zaplinjeni brez opozorila, štirje policisti obtoženi nevestnega dela v službi

Ena od njihovih žrtev je bil tudi Ljubljančan, ki je takrat prevažal hrano.
Uporabili so vodni top in solzivec. FOTO: Voranc Vogel
Aleksander Brudar
 14. 4. 2026 | 08:05
4:30
A+A-

»Ne vem, ali je solzivec v zraku ali karkoli. Jaz sem se zdaj skoraj zadušila, pa moj partner tudi.« S temi besedami je 5. oktobra 2021, ko je le s težavo prišla k sebi, operaterju na številki 113 ob 17.23 povedala Tjaša J. Tistega dne ni bila edina žrtev kemičnega solzivca, ki so ga po prepričanju tožilstva med 17.12 in 17.15 nezakonito proti množici izstrelili policisti Gregor Sukovič, Peter Kovač, Rok Jerman in Vojko Mlakar. Ter s tem zagrešili kaznivo dejanje nevestnega dela v službi. Obtožena četverica se na sodišču brani z molkom.

Tisti dan se bo v zgodovino Slovenije oziroma Ljubljane zagotovo zapisal kot eden bolj dramatičnih. V mesto se je zgrnila množica protestnikov in veliko policistov. Najbolj napeto je postalo malo pred 17. uro, ko so se udeleženci neprijavljenega shoda proti vladi Janeza Janše in ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa začeli premikati v smeri Slovenske ceste. Takrat pri križišču Šubičeve in Slovenske ceste niti intervencijsko vozilo s pridržanim pevcem Zlatanom Čordićem - Zlatkom ni moglo odpeljati s kraja dogodka. Protestniki ukazov policistov, da je shod razpuščen, niso upoštevali. Nasprotno. Po takratnem zatrjevanju policije so začeli množično kršiti javni red, zaradi česar je morala policija uporabiti prisilna sredstva, in sicer vodni curek in plinska sredstva.

Obtoženi policisti (z leve) Peter Kovač, Rok Jerman, Gregor Sukovič in Vojko Mlakar FOTO: Dejan Javornik
Tožilka Mojca Gruden poudarja, da tožilstvo ni zavzelo stališča, »da nasploh na tem protestu ni bilo množičnih kršitev«. Da pa v tistih treh minutah ni bilo hujših in množičnih kršitev, ki bi upravičile uporabo plinskih sredstev. To je potrdila tudi Tjaša J., ena do skupno 12 oškodovancev v omenjeni kazenski zadevi. Na sodišču se je kot priča spominjala, kako je okoli petih z nekaterimi znanci stala pred Mercatorjem na Kongresnem trgu ter da je bilo vzdušje mirno. Nakar je opazila, kako se je na drugi strani trga, tam, kjer je danes Lidl, postrojilo med 10 in 15 policisti posebne policijske enote. Ti pa da so nato kar naenkrat brez opozoril izstrelili tulce, pri čemer je eden priletel meter stran od njenih nog. V preiskavi je opisala, da so iz njega začele skakati manjše kroglice, iz katerih se je dimilo. Začele so jo peči oči. Zato se je z drugimi zatekla v Mercatorjevo trgovino, a ker je plin prodrl tudi vanjo, so raje stekli proti Ljubljanici, od tam pa čez brv proti Ribjemu trgu. Takrat je tudi poklicala policijo. Zaradi plina je pet dni ležala doma z vnetimi očmi.

V oblaku dima se je povsem naključno znašel tudi Ljubljančan Darko V. Prek sistema Glovo je tistega popoldneva s kolesom raznašal hrano. In ko se je pripeljal na ploščad Kongresnega trga, so ga kar naenkrat začele peči oči, težje je tudi dihal. Z vodo pri pitniku v parku si je začel spirati oči, s svojo vodo mu je na pomoč priskočila tudi manjša skupina turistov. Zvečer se je še vedno počutil slabo, zdravniške pomoči pa ni iskal.

Aleksandra G. je tistega dne iz Koroške prišla v Ljubljano prav z namenom protestiranja. Neprijavljen shod se je sicer okoli 15. ure začel na Trgu republike, kjer je udeležence pozdravil tudi predsednik Resni.ce in zdajšnji predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Zapletati se je začelo kasneje, ko je Zlatko začel udeležence pozivati, naj mu sledijo po osrednjih ljubljanskih ulicah. V policijskem pridržanju se je zaradi suma storitve kaznivega dejanja hujskanja k upiranju poleg Zlatka tistega dne znašel tudi Stevanović. Tega udeleženci protesta v tistih kritičnih urah niso več videli v središču prestolnice. Tožilstvo je sicer kazensko ovadbo najprej, 15. novembra 2021, zavrglo zoper Zlatka, 24. decembra istega leta pa še zoper Stevanovića. Aleksandra G. je v preiskavi povedala še, da je v celem dnevu takrat videla le enega protestnika, ki je bil agresiven. In priznala, da so policistom, potem ko so jih poškropili z vodnim topom, »jezikali« in jih oklicali za sramoto in izdajalce naroda. 

sojenjepolicistiprotestisolzivec
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKTI

Slovenska gradbišča vstopajo v novo dobo, sprememba je že tukaj

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Slovenske novice10. 4. 2026 | 12:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
