Ljudje zaplinjeni brez opozorila, štirje policisti obtoženi nevestnega dela v službi

»Ne vem, ali je solzivec v zraku ali karkoli. Jaz sem se zdaj skoraj zadušila, pa moj partner tudi.« S temi besedami je 5. oktobra 2021, ko je le s težavo prišla k sebi, operaterju na številki 113 ob 17.23 povedala Tjaša J. Tistega dne ni bila edina žrtev kemičnega solzivca, ki so ga po prepričanju tožilstva med 17.12 in 17.15 nezakonito proti množici izstrelili policisti Gregor Sukovič, Peter Kovač, Rok Jerman in Vojko Mlakar. Ter s tem zagrešili kaznivo dejanje nevestnega dela v službi. Obtožena četverica se na sodišču brani z molkom.

Obtožena četverica se na sodišču brani z molkom.

Tisti dan se bo v zgodovino Slovenije oziroma Ljubljane zagotovo zapisal kot eden bolj dramatičnih. V mesto se je zgrnila množica protestnikov in veliko policistov. Najbolj napeto je postalo malo pred 17. uro, ko so se udeleženci neprijavljenega shoda proti vladi Janeza Janše in ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa začeli premikati v smeri Slovenske ceste. Takrat pri križišču Šubičeve in Slovenske ceste niti intervencijsko vozilo s pridržanim pevcem Zlatanom Čordićem - Zlatkom ni moglo odpeljati s kraja dogodka. Protestniki ukazov policistov, da je shod razpuščen, niso upoštevali. Nasprotno. Po takratnem zatrjevanju policije so začeli množično kršiti javni red, zaradi česar je morala policija uporabiti prisilna sredstva, in sicer vodni curek in plinska sredstva.

Obtoženi policisti (z leve) Peter Kovač, Rok Jerman, Gregor Sukovič in Vojko Mlakar FOTO: Dejan Javornik

Tožilkapoudarja, da tožilstvo ni zavzelo stališča, »da nasploh na tem protestu ni bilo množičnih kršitev«. Da pa v tistih treh minutah ni bilo hujših in množičnih kršitev, ki bi upravičile uporabo plinskih sredstev. To je potrdila tudi Tjaša J., ena do skupno 12 oškodovancev v omenjeni kazenski zadevi. Na sodišču se je kot priča spominjala, kako je okoli petih z nekaterimi znanci stala pred Mercatorjem na Kongresnem trgu ter da je bilo vzdušje mirno . Nakar je opazila, kako se je na drugi strani trga, tam, kjer je danes Lidl, postrojilo med 10 in 15 policisti posebne policijske enote. Ti pa da so nato kar naenkrat brez opozoril izstrelili tulce, pri čemer je eden priletel meter stran od njenih nog. V preiskavi je opisala, da so iz njega začele skakati manjše kroglice, iz katerih se je dimilo. Začele so jo peči oči. Zato se je z drugimi zatekla v Mercatorjevo trgovino, a ker je plin prodrl tudi vanjo, so raje stekli proti Ljubljanici, od tam pa čez brv proti Ribjemu trgu. Takrat je tudi poklicala policijo. Zaradi plina je pet dni ležala doma z vnetimi očmi.

V oblaku dima se je povsem naključno znašel tudi Ljubljančan Darko V. Prek sistema Glovo je tistega popoldneva s kolesom raznašal hrano. In ko se je pripeljal na ploščad Kongresnega trga, so ga kar naenkrat začele peči oči, težje je tudi dihal. Z vodo pri pitniku v parku si je začel spirati oči, s svojo vodo mu je na pomoč priskočila tudi manjša skupina turistov. Zvečer se je še vedno počutil slabo, zdravniške pomoči pa ni iskal.

Aleksandra G. je tistega dne iz Koroške prišla v Ljubljano prav z namenom protestiranja. Neprijavljen shod se je sicer okoli 15. ure začel na Trgu republike, kjer je udeležence pozdravil tudi predsednik Resni.ce in zdajšnji predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Zapletati se je začelo kasneje, ko je Zlatko začel udeležence pozivati, naj mu sledijo po osrednjih ljubljanskih ulicah. V policijskem pridržanju se je zaradi suma storitve kaznivega dejanja hujskanja k upiranju poleg Zlatka tistega dne znašel tudi Stevanović. Tega udeleženci protesta v tistih kritičnih urah niso več videli v središču prestolnice. Tožilstvo je sicer kazensko ovadbo najprej, 15. novembra 2021, zavrglo zoper Zlatka, 24. decembra istega leta pa še zoper Stevanovića. Aleksandra G. je v preiskavi povedala še, da je v celem dnevu takrat videla le enega protestnika, ki je bil agresiven. In priznala, da so policistom, potem ko so jih poškropili z vodnim topom, »jezikali« in jih oklicali za sramoto in izdajalce naroda.