Koprski policisti so v soboto, 28. novembra, obravnavali dve tatvini goriva na tovornem terminalu v Sežani v bližini italijanske meje. Neznanec je najprej iz rezervoarja enega od parkiranih tovornjakov iztočil približno 800 litrov dizelskega goriva in lastniku povzročil za okoli 1.400 evrov škode. Kmalu zatem je napadel še drugo tovorno vozilo, iz katerega je odnesel dodatnih 900 litrov goriva, vrednega približno 1.600 evrov.

Nekaj ur pozneje so policisti prejeli prijavo o novi tatvini, tokrat na avtocestnem počivališču Ravbarkomanda. Tam je za zdaj še neznani storilec iz rezervoarja tovornjaka iztočil okoli 700 litrov goriva in s tem povzročil za približno 1.200 evrov materialne škode.

Policija okoliščine vseh tatvin še preiskuje, med drugim tudi to, ali gre pri vseh treh primerih za istega storilca.