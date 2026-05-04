Lov po mestnih ulicah: voznik divjal, ogrožal ljudi in izginil

Včeraj, 4. maja 2026, so ob 11.38 policisti ustavljali v Kopru avtomobil, ki na zanke ni ustavljal. »Peljali so za njim po mestnih ulicah (po Cankarjevi, trgu Brolo, Pitonijevi ...), kjer so ga izgubili. Pri tem so bili ugotovljeni znaki kaznivega dejanja nevarne vožnje (vozil v ulice brez se ustavljati in pogledati levo - desno, neupoštevanje prometnih znakov, vožnja v nasprotni smeri v krožišču). Čez nekaj minut so avto našli, vendar prazen (voznik je pobegnil). Zadeva se preverja, podana bo kazenska ovadba,« sporočajo s PU Koper. Vse občane, ki jih je voznik med begom ogrožal, prosimo, da to sporočijo na 113 ali na najbližjo policijsko postajo (PP Koper).

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 172 klicev. Med 52 interventnimi dogodki smo policisti med drugim obravnavali 15 prometnih nesreč, 2 kršitvi javnega reda in miru ter 6 kaznivih dejanj.

