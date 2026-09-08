Grozljivi Luka (23): nad policiste z granitnimi kockami, nad hišo pa z bombo (FOTO)

KAZNIVA DEJANJA

Luka Jemec po prepričanju tožilstva kljub mladosti močno vpet v kriminal. Med drugim ga sumijo, da je za Dina Muzaferovića - Cezarja trgoval z drogo.

Luka Jemec jih šteje rosnih 23, a po prepričanju preiskovalcev naj bi se zapletel že v toliko zgodb, da bo morda moral še nekaj časa obiskovati sodišča. Petnajstega septembra 2021 naj bi skupaj z Zmagom Kožarjem, Leonom Vindišarjem, Nikom Potočnikom in Mihom Finkom na Trgu republike med 20.30 in 21.30 proti sedmim policistom, ki so bili del posebne policijske enote, metal steklenice, pirotehnična sredstva, kamne, granitne kocke ter druge trde predmete. Takrat naj bi v prestolnici, ko so vladale prave izredne razmere, in sicer le nekaj ur po začetku neprijavljenega shoda proti ukrepom za ...