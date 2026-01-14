  • Delo d.o.o.
SOJENJE

Luka jo je zvabil v park in napadel s sekiro

Vrhovno sodišče zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti v primeru poskusa umora v mariborskem parku.
Gašparič na sojenju očitkov ni priznal, kazen v zaporu na Dobu pa je na lastno prošnjo začel prestajati predčasno. FOTO: Tomica Šuljić
Gašparič na sojenju očitkov ni priznal, kazen v zaporu na Dobu pa je na lastno prošnjo začel prestajati predčasno. FOTO: Tomica Šuljić
STA, I. R.
 14. 1. 2026 | 10:07
2:27
Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti obrambe Luke Gašpariča, ki je bil pravnomočno obsojen na 15 let zapora zaradi poskusa umora prijateljice v mariborskem mestnem parku septembra 2022. Sodba je dokončna. Tožilstvo je 24-letniku očitalo, da je s sekiro in nožem napadel dve leti mlajšo prijateljico. Pod pretvezo, da ji bo prinesel pisma, jo je zvečer zvabil v park, tam pa jo je napadel iz zasede ter ji med drugim odsekal prst. Nadaljeval je tudi, ko mu je poskušala pobegniti, in ji povzročil vrsto hudih poškodb, tudi glave, zaradi česar je bilo ogroženo njeno življenje. Ustavil se je šele, ko sta mimo prišla naključna mimoidoča, ki sta slišala dekletove krike.

Pod pretvezo, da ji bo prinesel pisma, jo je zvečer zvabil v park, tam pa jo napadel iz zasede ter ji med drugim odsekal prst.

Sodni senat pod vodstvom Danile Dobčnik Šošterič je soglašal z mnenjem tožilstva, da je šlo v tem primeru za poskus umora na grozovit in zahrbten način, motiv zanj pa je bilo ljubosumje, čeprav je bil takrat v razmerju z drugim dekletom. Tožilec Darko Simonič je za obtoženega zahteval 20 let zapora, a mu je sodišče izreklo pet let nižjo kazen. Tožilstvo se je na sodbo pritožilo, obramba pa je s pritožbo poskušala doseči prekvalifikacijo kaznivega dejanja iz poskusa umora v povzročitev hude telesne poškodbe, češ da ni dokazan naklep odvzema življenja.

Višje sodišče v Mariboru je maja lani zavrnilo vse pritožbe in potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča. Kot so med drugim ugotovili, je bil obtoženi v času storitve kaznivega dejanja prišteven, dejanje pa da je zagrešil na posebej grozovit in zahrbten način, kar izhaja iz okoliščin napada, uporabljenih sredstev ter narave in števila poškodb, ki jih je utrpela žrtev. Senat višjega sodišča je pritrdil, da je obdolženec dejanje storil z zvijačo – zlorabil je zaupanje žrtve, jo pod pretvezo zvabil na kraj dogodka ter jo napadel iz zasede, v okoliščinah, ko napada ni bilo mogoče pričakovati. Glede odmerjene kazni so višji sodniki ocenili, da so bile celovito obravnavane in ustrezno ovrednotene vse relevantne olajševalne in oteževalne okoliščine, zato je izrečena kazen primerna in pravična.

MariborparknapadLuka Gašparič
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
