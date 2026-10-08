Luknja v spominu ga ne odreši, omenjal celo Drnovška in Putina

NA SODIŠČU

Izvedenska komisija vztraja, da je bil Gregor Finc ob smrtnem vbodu bistveno zmanjšano prišteven, ne pa neprišteven.

Na sojenju Gregorju Fincu, ki je obtožen, da je 26. julija 2024 pred okrepčevalnico Fontana v Grosupljem ubil njenega lastnika Đevdeta Rušitija, je vse nared za zaključne besede in sodbo. Potem ko je senat pod predsedstvom ljubljanske okrožne sodnice Ane Babnik včeraj zaslišal še članico tričlanske komisije za izvedensko mnenje, ki je ocenjevala (ne)prištevnost obtoženega v času storitve kaznivega dejanja, je tožilstvo glede na mnenje spremenilo obtožbo. Ta mu zdaj očita, da je dejanje storil bistveno zmanjšano prišteven. Videoposnetek Sprva je izvedenka psihiatrične stroke Vesna Švab ...