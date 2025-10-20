Po neplačilu najemnine mačka zaprla v stanovanje

Lastnica živali si po prepričanju društva zasluži kazenski pregon. Maček je imel po tleh nasute brikete, vodo bi lahko pil iz stranišča.
»Siromak, kako je gledal svojega rešitelja – gasilca,« so pod to fotografijo zapisali na DPMŽ Koroške.
Žival ni igrača. Zato, preden se odločimo zanjo, dobro premislimo, ali bomo za takšno živo bitje lahko ves čas skrbeli oziroma v primeru, da to ne bo več mogoče, jo dali komu drugemu. Da nekateri tega osnovnega pravila žal ne poznajo ali pa, kar je še huje, nočejo poznati, priča najnovejši primer s Prevalj.
Zdaj je na varnem. FOTOGRAFIJE: DpmŽ KoroškeV petek zvečer so iz Društva proti mučenju živali Koroške (DPMŽ Koroške) sporočili, da so jih poklicali prevaljski gasilci in jim sporočili, da so v enem od stanovanj našli zapuščeno mačko. Poklicali so jih, ker, kot so dodali v društvu, niso ...