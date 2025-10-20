Po neplačilu najemnine mačka zaprla v stanovanje

MUČENJE ŽIVALI

Lastnica živali si po prepričanju društva zasluži kazenski pregon. Maček je imel po tleh nasute brikete, vodo bi lahko pil iz stranišča.

Žival ni igrača. Zato, preden se odločimo zanjo, dobro premislimo, ali bomo za takšno živo bitje lahko ves čas skrbeli oziroma v primeru, da to ne bo več mogoče, jo dali komu drugemu. Da nekateri tega osnovnega pravila žal ne poznajo ali pa, kar je še huje, nočejo poznati, priča najnovejši primer s Prevalj. Zdaj je na varnem. FOTOGRAFIJE: DpmŽ KoroškeV petek zvečer so iz Društva proti mučenju živali Koroške (DPMŽ Koroške) sporočili, da so jih poklicali prevaljski gasilci in jim sporočili, da so v enem od stanovanj našli zapuščeno mačko. Poklicali so jih, ker, kot so dodali v društvu, niso ...