Maja zadrogirana z nožem nad bivšega

ZAGORJE OB SAVI

Maja Gošte, ki ima menda na vesti poskus uboja, gre za 5 let v zapor. Da bi se Gregor R. takrat sam nasadil na nož, sodišče ni verjelo.

Je šla Maja Gošte 4. aprila lani z nožem nad nekdanjega partnerja Gregorja R. z namenom, da ga ubije? Ali pa je celotno zgodbo zakuhal Gregor R. sam, in sicer na način, da se je po nesreči kar sam nasadil na nož? Za ljubljanskega okrožnega sodnika Roka Kobala ni dvoma, da se je zgodilo prvo. Torej, da je Goštetova tistega dne zagrešila poskus uboja. Zaman je vsa objokana še tik pred razglasitvijo sodbe zatrjevala, da »sem tam stala in se nisem mogla odmakniti«. Sodnika ni prepričala niti obsežna zaključna beseda njenega zagovornika Andreja Kaca. Naklep je bil direkten, je v obrazložitvi sodbe ...