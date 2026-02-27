Maji Gošte so razsodili pet let zapora zaradi poskusa uboja

Majo Gošte, ki je obtožena, da je aprila lani v Zagorju ob Savi z nožem napadla svojega nekdanjega partnerja, so na Okrožnem sodišču v Ljubljani obsodili na pet let zapora, medtem ko je tožilstvo predlagalo leto več. Na pravnomočnost sodbe bo morala počakati v priporu, saj je sodnik zavrnil nadomestitev s hišnim priporom, poroča spletni Dnevnik.

Osemintridesetletna Gošte je bila obsojena zaradi poskusa uboja nekdanjega partnerja na njegovem domu v Zagorju ob Savi 4. aprila lani. Njen zagovornik Andrej Kac je predlagal nadomestitev s hišnim priporom. Vendar po opozorilu sodnika Roka Kobala kljub priporu še vedno zlorablja droge, ki so vzrok za njeno impulzivno ravnanje, kar pa lahko ogroža varnost drugih.

Šlo naj bi za hipno odločitev

Gošte se je zagovarjala, da se je dogodek zgodil zaradi nesrečnih okoliščin. Prav tako jo je v sodni preiskavi in nato na sodišču razbremenil njen nekdanji partner. Sodnik je dejal, da je nedvomno ravnala z direktnim naklepom, ni pa bilo dejanje vnaprej načrtovano, šlo naj bi za hipno odločitev. Ob tem je upošteval, da napadeni zaradi poškodbe ne bo imel trajnih posledic in da obtoženka še ni bila kaznovana.

Sojenje. FOTO: Dejan Javornik

S Policijske uprave Ljubljana so v začetku aprila lani sporočili, da obravnavajo kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Osumljena je po navedbah policije v eni od stanovanjskih hiš na območju Zagorja ob Savi po sporu huje poškodovala 38-letnega partnerja, pri čemer je uporabila oster predmet. Poškodovanega so odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, njegovo življenje pa po navedbah policije ni bilo ogroženo.