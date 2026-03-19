Maji, mamici dveh otrok, zaradi nohtov grozi 10 let zapora!

ZAMIKALI SO JO UMETNI NOHTI

Maja Muratović priznala krajo treh paketov v trgovini. Zanika pa, da bi grozila varnostniku in ga grobo odrinila.

»Pobegnila sem, ja. Itak da bom, če je varnostnik rekel, da bo policijo poklical. Ampak ta isti varnostnik je pred dnevi kar pustil, da smo kaj vzeli. Nekajkrat je celo rekel, naj kar vzamemo, če kaj potrebujemo. Naj ukrademo. Torej nam je tatvino dovolil,« je na sodišču razlagala 25-letna Belokranjka Maja Muratović. Pred roko pravice, sodi ji tričlanski senat, je morala stopiti, ker je ukradla tri pakete umetnih nohtov. Skupna vrednost ukradenega je bila vsega tri evre, a ker je bila nasilna do varnostnika in mu je tudi grozila, gre za roparsko tatvino, za kar kazenski zakonik predvideva od ...