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SOJENJE

Makarovičeva utišala novinarko in deklamirala pesem, na sodišču pa: »Menim, da se nimam kaj zagovarjati«

Makarovičeva pravi, da Jože Možina pooseblja ultrajanšizem. Po blatenju dražgoške bitke bi se moral zagovarjati on, meni.
Burna izmenjava mnenj o tem, kaj je satira ter svoboda izražanja in kaj ne, se je nadaljevala pred sodiščem, tudi med Možino in pesnikom Borisom A. Novakom. Ta je prišel podpret pesnico. FOTO: Jure Predanič
Burna izmenjava mnenj o tem, kaj je satira ter svoboda izražanja in kaj ne, se je nadaljevala pred sodiščem, tudi med Možino in pesnikom Borisom A. Novakom. Ta je prišel podpret pesnico. FOTO: Jure Predanič
Jure Predanič
 3. 10. 2026 | 05:20
4:57
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Da Dražgoše in vse, kar je povezano z dogodki ob bitki in po njej, še več kot 80 let kasneje razdvaja ljudi, ni treba posebej poudarjati. Prav zaradi svojih izjav o tem in odziva nanje novinar TV Slovenija Jože Možina že več let hodi na Okrajno sodišče v Ljubljani. Proti književnici, glasbenici in igralki Svetlani Makarovič je vložil odškodninsko tožbo zaradi domnevno grobega in nedopustno žaljivega napada na njegovo čast in dobro ime. Poleg opravičila in objave sodbe zahteva odškodnino.  

»Menim, da se nimam kaj zagovarjati in da bi se moral zagovarjati on, zaradi napada na eno najbolj častnih dejanj slovenske zgodovine,« je Makarovičeva včeraj povedala sodnici Lilijani Podlesnik, ki sodi v tej zadevi. Makarovičevo je zmotila oddaja Utrip, katere avtor in komentator je bil Možina. V njej je komentiral dražgoško bitko med Nemci in partizani Cankarjevega bataljona med 9. in 11. januarjem 1942. Med drugim je dejal, da so »o tej vasi pisali pravljice za otroke, ki jim včasih še vedno verjamejo nekateri odrasli«. In da se tam slavi tragedija, »ki so jo fanatični komunistični poveljniki vsilili nesrečnim Dražgošanom in tudi soborcem pred 80 leti«. Pesnica je 21. januarja 2022 prebrala svojo pesem Utrip laži. »Kdo poklicni je lažnivec, kdo potvarja zgodovino, kdo ponižni hlapec vlade, o, poznamo ga, Možino!« je zapisala med drugim, mu očitala, da je »zmenè«, da »zkozlal je Pričevalce, stopil je med izdajalce« ter da »pljuval bi po partizanstvu in se klanjal domobranstvu, rdeče zvezde se boji!«. Nato je pesem sklenila: »Dražgoše okrvavljene kraj so častnega spomina, smrt fašizmu, smrt janšizmu! Jezik za zobe, Možina!«

Tožnik poleg opravičila in objave sodbe zahteva odškodnino.

Možina, ki ga zastopa odvetnik Žiga Podobnik, meni da gre za razžalitev in za, kot je dejal včeraj, »najhujši napad na novinarja v zadnjih desetih letih«. Pooblaščenec Makarovičeve, odvetnik David Sluga, pa, po drugi strani meni, da ima svoboda izražanja prednost pred domnevnim občutkom razžaljenosti. Makarovičeva je med drugim poudarila, da je šlo tedaj za protest proti t. i. ultrajanšizmu, ki ga po njeni oceni predstavlja tudi Možina, sama – o tem, kaj je satira, pravi, si ne pusti pridigati od Možine – pa se je odzvala na njegove besede. »Ne umišljajte si, da ste žrtev moje hudobije in da vas sovražim,« mu je še med drugim dejala.

Še o zavlačevanju

Makarovičeva za vprašanja ni bila pri volji in je novinarki Planet TV celo zabrusila, naj bo tiho, ker je neumna. Nato je v svojem stilu deklamirala pesem in odšla. FOTO: Jure Predanič
Makarovičeva za vprašanja ni bila pri volji in je novinarki Planet TV celo zabrusila, naj bo tiho, ker je neumna. Nato je v svojem stilu deklamirala pesem in odšla. FOTO: Jure Predanič
Večji del tokratne obravnave je sicer zaznamovala izmenjava mnenj odvetnika Sluge in Podobnika ter medsebojno očitanje o zavlačevanju. Slugo je zmotila vloga, ki jo je tožnik pred dnevi oziroma »tik pred narokom« vložil v sodni spis, zaradi česar je zahteval rok za odgovor na njo. Sluga je prav tako izpostavil poročanje medijev »iz kroga tožnika o delu sodišča« o delu sodnice, kar po njegovem predstavlja nedopusten pritisk na delo sodišča. Opozoril je, da je sodničin mož zaposlen v javnem zavodu RTV Slovenija (kar je sama že ob začetku sojenja pojasnila, vendar z delom v tehnični službi na Radiu Slovenija z Možino po njenih besedah ne sodeluje). Kot je dejal Sluga, tega dejstva prej ni problematiziral, vendar je ob nastopu nove politične opcije, »ki podpira tožnika, on pa očitno podpira njo«, zadeva spremenjena. Ta politična opcija namreč »bije bitko z RTV Slovenija«, ob spremenjenem financiranju javnega zavoda pa bi lahko bilo ogroženo delovno mesto moža sodnice. Zato jo je pozval, naj razmisli o tem, ali je v tej zadevi že kršen videz njene nepristranskosti. Podobnik meni, da gre za zamegljevanje bistva, torej tega, ali je način diskurza toženke dopusten ali ne. Čeprav izločitve sodnice sprva zaradi tega ni zahteval neposredno, je Sluga to storil, ko je na dokumentu v spisu popravila napačen datum petkovega protesta, kjer je Makarovičeva prebrala sporno pesem.

Sluga je opozoril, da bi napačen datum (22. 1. 2022), ki ga je v zahtevku opredelila tožeča stran, lahko vodila bodisi do zavrženja ali zavrnitve tožbenega zahtevka, saj je tak zahtevek neizvršljiv oziroma nesklepčen. Sodnica bi po njegovi oceni lahko popravila le lastno napako. Podobnik, ki je prepričan, da sodišče ima možnost popravljati tovrstne očitne lapsuse in ki bi lahko nastal tudi ob pisanju zapisnika, meni, da gre le še za en poskus zavlačevanja. O izločitvi bo odločila predsednica okrajnega sodišča, sojenja pa bi se nato lahko končalo. Za zdaj je ponovno preloženo za nedoločen čas. 

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