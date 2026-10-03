Makarovičeva utišala novinarko in deklamirala pesem, na sodišču pa: »Menim, da se nimam kaj zagovarjati«

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Da Dražgoše in vse, kar je povezano z dogodki ob bitki in po njej, še več kot 80 let kasneje razdvaja ljudi, ni treba posebej poudarjati. Prav zaradi svojih izjav o tem in odziva nanje novinar TV Slovenija Jože Možina že več let hodi na Okrajno sodišče v Ljubljani. Proti književnici, glasbenici in igralki Svetlani Makarovič je vložil odškodninsko tožbo zaradi domnevno grobega in nedopustno žaljivega napada na njegovo čast in dobro ime. Poleg opravičila in objave sodbe zahteva odškodnino.
»Menim, da se nimam kaj zagovarjati in da bi se moral zagovarjati on, zaradi napada na eno najbolj častnih dejanj slovenske zgodovine,« je Makarovičeva včeraj povedala sodnici Lilijani Podlesnik, ki sodi v tej zadevi. Makarovičevo je zmotila oddaja Utrip, katere avtor in komentator je bil Možina. V njej je komentiral dražgoško bitko med Nemci in partizani Cankarjevega bataljona med 9. in 11. januarjem 1942. Med drugim je dejal, da so »o tej vasi pisali pravljice za otroke, ki jim včasih še vedno verjamejo nekateri odrasli«. In da se tam slavi tragedija, »ki so jo fanatični komunistični poveljniki vsilili nesrečnim Dražgošanom in tudi soborcem pred 80 leti«. Pesnica je 21. januarja 2022 prebrala svojo pesem Utrip laži. »Kdo poklicni je lažnivec, kdo potvarja zgodovino, kdo ponižni hlapec vlade, o, poznamo ga, Možino!« je zapisala med drugim, mu očitala, da je »zmenè«, da »zkozlal je Pričevalce, stopil je med izdajalce« ter da »pljuval bi po partizanstvu in se klanjal domobranstvu, rdeče zvezde se boji!«. Nato je pesem sklenila: »Dražgoše okrvavljene kraj so častnega spomina, smrt fašizmu, smrt janšizmu! Jezik za zobe, Možina!«
Tožnik poleg opravičila in objave sodbe zahteva odškodnino.
Možina, ki ga zastopa odvetnik Žiga Podobnik, meni da gre za razžalitev in za, kot je dejal včeraj, »najhujši napad na novinarja v zadnjih desetih letih«. Pooblaščenec Makarovičeve, odvetnik David Sluga, pa, po drugi strani meni, da ima svoboda izražanja prednost pred domnevnim občutkom razžaljenosti. Makarovičeva je med drugim poudarila, da je šlo tedaj za protest proti t. i. ultrajanšizmu, ki ga po njeni oceni predstavlja tudi Možina, sama – o tem, kaj je satira, pravi, si ne pusti pridigati od Možine – pa se je odzvala na njegove besede. »Ne umišljajte si, da ste žrtev moje hudobije in da vas sovražim,« mu je še med drugim dejala.
Sluga je opozoril, da bi napačen datum (22. 1. 2022), ki ga je v zahtevku opredelila tožeča stran, lahko vodila bodisi do zavrženja ali zavrnitve tožbenega zahtevka, saj je tak zahtevek neizvršljiv oziroma nesklepčen. Sodnica bi po njegovi oceni lahko popravila le lastno napako. Podobnik, ki je prepričan, da sodišče ima možnost popravljati tovrstne očitne lapsuse in ki bi lahko nastal tudi ob pisanju zapisnika, meni, da gre le še za en poskus zavlačevanja. O izločitvi bo odločila predsednica okrajnega sodišča, sojenja pa bi se nato lahko končalo. Za zdaj je ponovno preloženo za nedoločen čas.