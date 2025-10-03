  • Delo d.o.o.
DRUŽINSKA TRAGEDIJA

Malček umrl v razgretem avtomobilu, zdaj so zaslišali tudi psihiatra

Peter Pregelj meni, da je njuna sposobnost razumevanja zmanjšana, a ne bistveno.
Sojenje za smrt otroka v Svetem Lovrencu FOTO: Mojca Marot 
Sojenje za smrt otroka v Svetem Lovrencu FOTO: Mojca Marot 
STA, A. G.
 3. 10. 2025 | 14:33
2:52
Na celjskem sodišču so danes na sojenju materi otroka, ki je leta 2023 umrl v razgretem vozilu v Svetem Lovrencu pri Preboldu, in njenemu partnerju, zaslišali psihiatra Petra Preglja. Kot je dejal, je bila obtožena odvisna od alkohola in mamil, imela je tudi samomorilske misli, bila je na psihiatričnem zdravljenju.

Psihiater je zaznal tudi vedenjske motnje in čustveno neuravnovešeno osebnostno motnjo prav zaradi ugotovljene odvisnosti. Dejal je, da je bila obtožena, ki je sojenje danes spremljala prek videokonferenčne povezave, februarja leta 2023 hospitalizirana v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, ker je bila anksiozna, čustveno labilna, žalostna in obupana.

Po podatkih Zdravstvenega doma Velenje pa se ni nikoli vključila v program zdravljenja odvisnosti.

Pri obtoženemu je prav tako zaznal zlorabo različnih psihoaktivnih snovi, več poškodb glave v preteklosti, ko je jemal tudi prepovedane droge. Posebne psihične motnje pri njemu izvedenec ni ugotovil, razen sindroma odvisnosti.

Obtoženi je bil v programu zdravljenja odvisnosti od leta 2013 in je zadnji odmerek metadona prejel prav na dan smrti otroka 21. junija 2023.

Oba smrt otroka obžalovala

Pregelj je tudi izpostavil, da sta oba smrt otroka obžalovala, in ocenil, da je bila njuna sposobnost vživljanja v čustva drugih okrnjena zaradi jemanja psihoaktivnih snovi. Meni tudi, da je njuna sposobnost razumevanja zmanjšana, a ne bistveno.

Glede ponovitvene nevarnosti je Pregelj pojasnil, da je tveganja za to zaznal pri obeh, ker nimata kritične distance glede jemanja prepovedanih drog.

Tožilec Jošt Jeseničnik pa je danes predlagal, da ponovno preverijo vse že obstoječe posnetke, ki so v sodnem spisu. Predlagal je tudi, da ojačajo zvok na posnetkih, da bodo lahko razbrali pogovor med posnetimi osebami.

Obtožnica sicer materi umrlega otroka in njenemu partnerju očita štiri kazniva dejanja. To so povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletnih oseb, surovo ravnanje ter promet s prepovedanimi drogami.

Še ne dve leti star deček je 20. junija 2023 umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini. Po Jeseničnikovih navedbah je bil več ur v pregretem vozilu in ob tem privezan v otroškem sedežu, zato je prišlo do odpovedi tako možganov kot srca.

Po tožilčevih besedah je otrok živel v neprimernih razmerah, saj so bile v hiši prepovedane droge, do katerih naj bi imel dostop. Otrok je imel zanemarjeno zobovje, ogrožen je bil tudi njegov zdrav razvoj, še piše v obtožnici.

