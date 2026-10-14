Mali Vid (6) utonil na rojstnem dnevu: ni znal plavati, za varnost skrbeli Melani in Sandra

NA SODIŠČU

Malček se je po toboganu spustil v 1,35 metra globoko vodo, tožilstvo je za smrt šestletnika obtožilo animatorki in plavalni klub. Krivde za njegovo smrt ne prizna nihče.

V primeru dečka, ki je utonil v Termah Ptuj, so se obdolženi izrekli za nedolžne. Animatorkama Melani Fajt in Sandri Fajt obtožnica očita povzročitev smrti iz malomarnosti, predsednici Plavalnega kluba Terme Ptuj Mateji Rozman in klubu pa ogrožanje varnosti pri delu. »Ne priznavam!« Začelo se je iskanje sodnega epiloga tragične rojstnodnevne zabave v Termah Ptuj, ki se je je 21. januarja 2023 z desetimi otroki, starimi od štiri do devet let, udeležil tudi šestletni fantič Vid. Nesrečnik ni znal plavati, za varnost otrok sta na zabavi skrbeli Melani in Sandra, animatorki Plavalnega kluba Terme ...