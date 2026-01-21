  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SOLZE IN HVALEŽNOST

Pokopali 24-letnega Jaka, oglasila se je mama Urška: »Živi še naprej v mojem srcu«

Besede Jakove mame so pokazale, kako močna je lahko človeška solidarnost, ko se svet podira. Zahvalila se je vsem, ki so pomagali pri iskanju njenega sina.
FOTO: Liudmila Chernetska Getty Images
FOTO: Liudmila Chernetska Getty Images
A. G.
 21. 1. 2026 | 14:56
 21. 1. 2026 | 15:24
A+A-

Upanje, ki je več dni povezovalo družino, prijatelje in širšo skupnost, se je žal končalo v globoki žalosti. Pogrešanega 24-letnega Jako Muhedinoviča so v četrtek, 15. januarja 2026, našli mrtvega v reki Savinji na območju Velikega Širja. Novica je pretresla vse, ki so v dneh iskanja upali na drugačen razplet. Rezultati obdukcije, opravljene v petek, 16. januarja 2026, so potrdili, da ni šlo za nasilno smrt, kar pa bolečine ob izgubi mladega življenja ni moglo omiliti. 24-letni študent fizioterapije in trener odbojke iz Kasaz na Celjskem, sin, prijatelj in spoštovan mlad človek, je za seboj pustil neizmerno praznino. 

Včeraj, v torek, 20. januarja 2026, so se Jaki v tišini in spoštovanju poslovili na pokopališču Žalec, kjer je bil pogreb ob 15. uri, žara pa je bila od 12. ure v tamkajšnji mrliški vežici. Slovo je zaznamovala boleča tišina, polna solz, objemov in misli, ki jih besede težko opišejo. Posebej ganljiva je bila javna zahvala njegove mame, Urške Lipovšek Muhedinovič, ki se je na družbenem omrežju Facebook iz srca zahvalila vsem, ki so družini stali ob strani – v času iskanja, upanja in pozneje v trenutkih neizmerne bolečine. Njene besede so se dotaknile številnih in pokazale, kako močna je lahko človeška solidarnost, ko se svet podira.

Pogreb bo v sredo ob 15. uri. FOTO: Osebni Arhiv/facebook
Pogreb bo v sredo ob 15. uri. FOTO: Osebni Arhiv/facebook

Zapis objavljamo v celoti:

»Iskrena zahvala. Ob boleči izgubi mojega dragega sina Jake se iz vsega srca zahvaljujemo vsem, ki ste bili ob nas v teh najtežjih dneh. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vsem dobrim ljudem, ki ste z nami delili žalost, nam izrekli sožalje, podarili toplo besedo, objem, cvet ali molitev. Posebna zahvala gre vsem, ki ste pomagali v času, ko je bil naš Jaka še pogrešan. Hvala za vsak korak, vsako uro iskanja, vsak klic, vsako delitev informacij, vsako molitev in vsako upanje, ki ste ga delili z nami. Vaša srčnost, nesebičnost in pripravljenost pomagati nam bodo za vedno ostali v globokem spominu. Hvala tudi vsem, ki ste nam ves ta čas stali ob strani, nas bodrili, tolažili in nam pomagali nositi neizmerno bolečino. Vaša bližina in tiha prisotnost sta nam dajali moč, ko se je zdelo, da je ne zmoremo več. Vaša toplina in sočutje sta mi v teh najtemnejših dneh pomagala preživeti trenutke, ko se mi je zdelo, da se mi podira ves svet. Vsak objem, vsaka beseda in vsaka tiha prisotnost so mi dali moč, da sem vstala znova in znova. Moj Jaka bo za vedno del mene. Živi v mojem srcu, v vsakem spominu in v vsaki misli. Hvaležna sem vsem, ki ste ga imeli radi, ki ste ga iskali, ki ste zanj molili in ki ga boste nosili v svojih srcih skupaj z menoj. Z vsem, kar sem, in z vso ljubeznijo. Jakova mamica in družina.«

 

Več iz teme

slovosmrtživljenjedružinaJaka Muhedinovićmamazahvala
ZADNJE NOVICE
15:15
Bulvar  |  Zanimivosti
GRADILI GA BODO ROBOTI

Rezervacije za hotel na Luni že potekajo, toliko je treba odšteti zanjo

Strošek gradnje ene sobe bo okoli 8,6 milijona evrov.
21. 1. 2026 | 15:15
15:13
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERT

AntiValentinovo se vrača v Ljubljano: Let 3, Alo!Stari in Damir Avdić na isti večer

AntiValentinovo je koncertni koncept, ki so ga pred leti zasnovali člani skupine Let 3.
21. 1. 2026 | 15:13
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE SRCA

Če imate povišan krvni tlak, pogosteje uživajte to zelenjavo

Ena od prednosti soka rdeče pese je, da deluje razmeroma hitro.
21. 1. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
NOVO O OZEMPICU

Kaj je naravni Ozempic in kako dobro znanost podpira njegovo učinkovitost?

Ta pristop lahko pomaga pri ohranjanju telesne teže, vendar verjetno ni dovolj močan za dejansko hujšanje.
Miroslav Cvjetičanin21. 1. 2026 | 15:00
14:56
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOLZE IN HVALEŽNOST

Pokopali 24-letnega Jaka, oglasila se je mama Urška: »Živi še naprej v mojem srcu«

Besede Jakove mame so pokazale, kako močna je lahko človeška solidarnost, ko se svet podira. Zahvalila se je vsem, ki so pomagali pri iskanju njenega sina.
21. 1. 2026 | 14:56
14:17
Novice  |  Svet
V ITALIJI

Kamera se trese, večmetrski valovi rušijo vse pred seboj: »Videti je, kot da bi bila vojna« (FOTO in VIDEO)

Žrtev neurja niso zahtevala, a so povzročile več stomilijonsko škodo.
21. 1. 2026 | 14:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki