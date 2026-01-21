Pokopali 24-letnega Jaka, oglasila se je mama Urška: »Živi še naprej v mojem srcu«

Upanje, ki je več dni povezovalo družino, prijatelje in širšo skupnost, se je žal končalo v globoki žalosti. Pogrešanega 24-letnega Jako Muhedinoviča so v četrtek, 15. januarja 2026, našli mrtvega v reki Savinji na območju Velikega Širja. Novica je pretresla vse, ki so v dneh iskanja upali na drugačen razplet. Rezultati obdukcije, opravljene v petek, 16. januarja 2026, so potrdili, da ni šlo za nasilno smrt, kar pa bolečine ob izgubi mladega življenja ni moglo omiliti. 24-letni študent fizioterapije in trener odbojke iz Kasaz na Celjskem, sin, prijatelj in spoštovan mlad človek, je za seboj pustil neizmerno praznino.

Včeraj, v torek, 20. januarja 2026, so se Jaki v tišini in spoštovanju poslovili na pokopališču Žalec, kjer je bil pogreb ob 15. uri, žara pa je bila od 12. ure v tamkajšnji mrliški vežici. Slovo je zaznamovala boleča tišina, polna solz, objemov in misli, ki jih besede težko opišejo. Posebej ganljiva je bila javna zahvala njegove mame, Urške Lipovšek Muhedinovič, ki se je na družbenem omrežju Facebook iz srca zahvalila vsem, ki so družini stali ob strani – v času iskanja, upanja in pozneje v trenutkih neizmerne bolečine. Njene besede so se dotaknile številnih in pokazale, kako močna je lahko človeška solidarnost, ko se svet podira.

Pogreb bo v sredo ob 15. uri. FOTO: Osebni Arhiv/facebook

Zapis objavljamo v celoti:

»Iskrena zahvala. Ob boleči izgubi mojega dragega sina Jake se iz vsega srca zahvaljujemo vsem, ki ste bili ob nas v teh najtežjih dneh. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vsem dobrim ljudem, ki ste z nami delili žalost, nam izrekli sožalje, podarili toplo besedo, objem, cvet ali molitev. Posebna zahvala gre vsem, ki ste pomagali v času, ko je bil naš Jaka še pogrešan. Hvala za vsak korak, vsako uro iskanja, vsak klic, vsako delitev informacij, vsako molitev in vsako upanje, ki ste ga delili z nami. Vaša srčnost, nesebičnost in pripravljenost pomagati nam bodo za vedno ostali v globokem spominu. Hvala tudi vsem, ki ste nam ves ta čas stali ob strani, nas bodrili, tolažili in nam pomagali nositi neizmerno bolečino. Vaša bližina in tiha prisotnost sta nam dajali moč, ko se je zdelo, da je ne zmoremo več. Vaša toplina in sočutje sta mi v teh najtemnejših dneh pomagala preživeti trenutke, ko se mi je zdelo, da se mi podira ves svet. Vsak objem, vsaka beseda in vsaka tiha prisotnost so mi dali moč, da sem vstala znova in znova. Moj Jaka bo za vedno del mene. Živi v mojem srcu, v vsakem spominu in v vsaki misli. Hvaležna sem vsem, ki ste ga imeli radi, ki ste ga iskali, ki ste zanj molili in ki ga boste nosili v svojih srcih skupaj z menoj. Z vsem, kar sem, in z vso ljubeznijo. Jakova mamica in družina.«