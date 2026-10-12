Mama Angela je šla po meso, ko jo je sin pričakal s sekiro

DRUŽINSKA GROZLJIVKA

Tožilstvo za Marjana Lipovška, ki je dvignil roko nad mamo, predlaga varnostni ukrep. Za umor na grozovit način bo šel na forenzično psihiatrijo in ne v zapor.

»Pes Laso je tisti, ki me je opozoril, da nekaj ni v redu. Tako neumorno je lajal, da sem šel pogledat, kaj se dogaja. In tam, ob vznožju stopnic, sem v mlaki krvi zagledal mamo Angelo. Hropla je in hlastala za zrakom, zato sem takoj poklical reševalce. Najprej sem za hip pomislil, da je padla, a je bilo krvi preveč,« nam je dan pred letošnjo cvetno nedeljo, zadnjo v marcu, dan po nepojmljivi tragediji, ki je pretresla vaščane Strenskega, dejal Andrej Lipovšek. Pes Laso je tisti, ki me je opozoril, da nekaj ni v redu. Šele potem, ko je videl, kako hude rane ima, je videl ob hiši prislonjeno ...