Mama brutalno umorjenega Danijela Božića: »Kako bi se počutili, če bi bil to njihov otrok?«

KAVAŠKI KLAN

Le za brata Kadivec in Bojana Stanojevića je bilo dovolj dokazov za obsodbo.

Djurdja Božić, mama pred več kot šestimi leti umorjenega Danijela Božića, je največjo sodno dvorano ljubljanskega okrožnega sodišča včeraj zapuščala razočarana. »Premalo so dobili. Ful premalo. Vprašala bi jih, kako bi se počutili, če bi bil to njihov otrok,« je komentirala, lahko bi rekli, polovični uspeh tožilstva na sojenju obtoženi šesterici. Za sodnico Klavdijo Bercieri ni nobenega dvoma, da so za umorom Božića in poskusom umora Žarka Tešanovića sredi novembra 2019 stali Klemen in njegov brat Blaž Kadivec, Bojan Stanojević in še dva domnevno poklicna morilca iz tujine, Savo Ćosović ter ...