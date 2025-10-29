Mama Sabrijana Jurkoviča: »Policisti so bili do zob oboroženi, kot da komu kaj hoče«

Po tem, ko je policija po tragediji v Novem mestu, v kateri je umrl priljubljeni gostinec, domačin in oče dveh otrok Aleš Šutar, aretirala osumljenega 21-letnega Sabrijana Jurkoviča, smo se odpravili v njegovo domačo vas.

Ko smo se oglasili v romskem naselju Mihovica, je bilo vse mirno. Izza okna je z nezaupanjem pokukala mlajša Rominja: »Strah nas je. Nismo vsi isti. Jaz bi z družino rada živela v miru, pa smo kar vsi označeni za kriminalce.« Ko jo vprašamo za osumljenega Sabrijana Jurkoviča, se iz previdnosti dela nevedno. Ne ve niti tega, kje živi, kaj šele, kakšen je. Pa najdemo Sabrijanovo mamo Dijano Jurkovič, ki je bolj zgovorna: »Tega zagotovo ni naredil on. Tudi včeraj, ko so ga v spremstvu policije pripeljali domov, ker so delali hišno preiskavo, mi je zatrdil, naj bom mirna, da je on čist. Prisegel mi je, da se tega Novomeščana niti dotaknil ni, da pa ve, kdo je bil.«

V klepetu Dijana pove, da so mu policisti dan po dogodku zasegli oblačila in obutev, kar je imel na sebi v noči na soboto. »Sina so pripeljali vklenjenega, policisti pa so bili do zob oboroženi, v neprebojnih jopičih. Z več vozili so prišli, kot da komu kaj hoče,« pove in spomni na dogodek izpred več kot desetletja in pol.

»Sabrijan je bil star dve leti in pol, ko so mu ubili očeta.« Nekaj minut pred polnočjo leta 2006 se je zgodilo. S sosedi je sedel v sosednji hiši za mizo, šli naj bi se rusko ruleto. Pod strelom, ki ga je izstrelil eden od sosedov, je obležal 22-letni Denis Brajdič, Sabrijanov oče. Strelec je bil kaznovan z nekaj malega kazni, dve ali tri leta je dobil, se ne spominja več Dijana. Odločno pa zatrdi: »Sabrijan ni maščevalen. Če bi bil, bi se spravil na tega, ki mu je ubil očeta, ali pa na njegove otroke. Pa nikomur niti žal besede ni rekel zaradi tega. In ni ubil tega človeka!«