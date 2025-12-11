Mamo, katere dojenček je umrl v avtomobilu, so danes izpustili

Ker vrhovni sodniki niso ugodili državnemu tožilcu, da bi podaljšali pripor obtoženima za smrt otroka v pregretem avtomobilu ter še nekatera kazniva dejanja, zlasti povezana s prepovedanimi drogami, je mama nesrečnega otročka, Tea Kotnik danes popoldan odkorakala iz pripora na Igu. Neuradno pa naj bi enaka usoda doletela tudi njenega partnerja Tilna Novaka, ki je bil v celjskem priporu, čeprav je tožilec opozarjal, da bi izpustitev pomenilo resno tveganje – ne le zaradi teže dejanja, smrti otroka iz malomarnosti, ampak tudi zaradi suma, da sta se ukvarjala s preprodajo drog. A ker sta minuli dve leti od pravnomočnosti obtožnice, v tem času pa sodišče v Celju ni izreklo prvostopenjske sodbe, se je zgodilo, da se bosta obtožena v nadaljevanju sojenja branila s prostosti. Sodišče je že razpisalo tri obravnave na začetku prihodnjega leta.

Spomnimo, da sta obtožena nesrečnega dečka več ur pustila zaprtega in pripetega na zadnjem sedežu vozila, ko je bila temperatura zunaj več kot 30 stopinj Celzija, in sicer 20. junija 2023 v Svetem Lovrencu. Deček je umrl zaradi toplotnega šoka in posledično odpovedi delovanja možganov. Dvojica je obtožena povzročitve smrti iz malomarnosti, zanemarjanja mladoletnega otroka, surovega ravnanja z njim ter preprodaje droge tedaj še mladoletni osebi in osebi v času odvajanja od drog v sostorilstvu. Zadeva se sicer zapleta zaradi dejstva, ali je bila dvojica v času tragičnega dogodka zmanjšano ali bistveno zmanjšano prištevna. Mnenji dveh psihiatrov glede prištevnosti se namreč razlikujeta. Odločitev Vrhovnega sodišča je gotovo razveselila oba obtožena, katera na sodišču zastopata odvetnika Andrej Kac in Andrej Janežič.