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BIL JE MOČNO PIJAN

Maneken David ubijal v Varni hiši, kakšna usoda ga čaka, bo izvedel kmalu (FOTO)

Obramba izpodbija devet let zapora za uboj Danija Blagojevića.
David Štrukelj je bil reden gost lokala, kjer je tekla kri. FOTO: Moni Černe
David Štrukelj je bil reden gost lokala, kjer je tekla kri. FOTO: Moni Černe
Moni Černe
 3. 7. 2026 | 07:30
 3. 7. 2026 | 08:00
3:39
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Petindvajsetletni železničar Dani Blagojević iz vasi Dolje pri Tolminu je 29. februarja predlani po dvanajsturnem delovniku s sodelavci obiskal lokal Bar P17 Varna hiša na železniški postaji Most na Soči, kjer so nazdravili za rojstni dan. Okoli osme ure zvečer je za njimi vstopil David Štrukelj iz Stopnika na Tolminskem, sicer reden gost lokala, ki se je v mladosti v Italiji ukvarjal z manekenstvom. Štrukelj, ki si je v lokalu naročil vino, je med domačini veljal za težavnega in nasilnega človeka, zaradi česar so se mu ljudje izogibali. Pijan naj bi goste ogovoril, ali je tukaj kakšen problem, da ga reši. Dani ga je pozval, naj zapusti lokal, kar je Štrukelj sprva tudi storil. Vendar se je kmalu zatem vrnil in mladeniča brez besed napadel od zadaj. Z nožem ga je zabodel v hrbet, nato pa še v predel srca. Mednju je stopil gost Erik Č. ter skušal preprečiti nadaljnji napad, a ga je Štrukelj pri tem porezal po podlahti. Daniju žal ni bilo pomoči, zaradi hudih poškodb je izkrvavel na tleh lokala.

Senat novogoriških sodnikov ni sledil predlogu tožilstva.

Tožilstvo je Štruklja obtožilo uboja in povzročitve hude telesne poškodbe. Po mnenju obeh izvedenk psihiatrične stroke je bil v času dejanja bistveno zmanjšano prišteven, in sicer zaradi osebnostne ter vedenjske motnje ter uživanja kanabinoidov in alkohola; v krvi je imel v času uboja med 2,40 in 3,19 promila alkohola. Senat Okrožnega sodišča v Novi Gorici ga je decembra lani obsodil za milejše kaznivo dejanje – uboj na mah. Sodišče je presodilo, da je Blagojević s svojimi besedami 57-letnika močno razdražil, in mu izreklo devet let zapora. Obtožbe o povzročitvi hude telesne poškodbe so ga oprostili, šlo naj bi za lahko telesno poškodbo, ki pa se preganja le na predlog oškodovanca.

Na včerajšnjo pritožbeno sejo višjega sodišča v Kopru obtoženega niso pripeljali, prav tako na njej ni bilo višje državne tožilke. Vsebino njene pritožbe je tako predstavil višji sodnik poročevalec Aleš Arh. Tožilstvo se ne strinja z oprostilnim delom sodbe, pa tudi ne s pravno kvalifikacijo kaznivega dejanja uboja na mah, saj meni, da sodišče prve stopnje ni pravilno ocenilo dogajanja v lokalu. Tožilka je zato višjemu sodišču predlagala, naj Štruklju izreče 13 let in pol zapora ali pa zadevo vrne v novo sojenje.

Z vrnitvijo zadeve v novo sojenje se je strinjal Štrukljev zagovornik, odvetnik Bruno Krivec. Opozoril je, da je prvostopenjsko sodišče napačno ocenilo izvedenska mnenja. Kot je izpostavil, je sodni izvedenec Dragan Terzič za Štruklja v dveh drugih postopkih že v letih 2016 in 2019 ocenil, da je bil med storitvijo dejanj neprišteven. Do usodnega dogodka na Mostu na Soči se je njegovo pijančevanje le še stopnjevalo, njegovo splošno stanje pa poslabšalo, zato bi moral biti skoraj desetletje kasneje prav tako spoznan za neprištevnega. Višina izrečene kazni je po mnenju zagovornika prav tako previsoka. Kot je poudaril, v zadnjih petih letih v Sloveniji za tovrstno kaznivo dejanje v navedenih okoliščinah ni bila izrečena kazen, daljša od štirih let in pol zapora. »Ni bil deležen poštenega sojenja,« je sklenil odvetnik Krivec. Odločitev višjega sodišča o tem, ali bo obveljala sodba za uboj na mah ali pa bo zadeva vrnjena v ponovljeno sojenje, bo predvidoma znana v 30 dneh. 

Danija Blagojevića naj bi kar na lepem zabodel v hrbet. Rane so bile tako hude, da je izkrvavel na kraju zločina. FOTO: Facebook
Danija Blagojevića naj bi kar na lepem zabodel v hrbet. Rane so bile tako hude, da je izkrvavel na kraju zločina. FOTO: Facebook

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